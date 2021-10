Geithain

„Tierisch nah dran“ an dem, was da kreucht und fleucht, ist Roman Richter schon aus beruflichen Gründen: Der gebürtige Geithainer, jetzt an der Elbe zu Hause, ist Tierpfleger im Dresdner Zoo. Zu fotografieren begann der 31-Jährige während seiner Schulzeit – vorzugsweise draußen in der Natur und auf Reisen. Doch auch wenn er sich um Dresdner Orang-Utans kümmert, hat er mitunter die Kamera dabei. In der Stadtbibliothek Geithain sind bis Mitte November Tierporträts von ihm zu sehen. Zur abschließenden Finissage am 16. November will er über seine Sicht auf Fauna und Flora erzählen.

Moment-Aufnahmen voller Ursprünglichkeit

„Den Moment einfangen, wie er ist.“ Davon lässt Roman Richter sich leiten, wenn er fotografiert. Will sich berühren lassen, will Unmittelbarkeit auskosten, Authentizität, nichts schönen, nichts nacharbeiten mit Computer-Programmen. „Fotografie ist für mich einfach ein Hobby“, sagt der Mann, der mit 13, 14 Jahren von seinem Vater zwei Kameras geschenkt bekam: eine Exa 1a von Zeiss und eine Altix, hergestellt in den 1940er-Jahren in Dresden, mit der sein Großvater Bilder für das Familienalbum gemacht hatte.

Am Anfang waren die Streifzüge in die Natur, ins Eschefelder Teichgebiet, in das grüne Kohrener Land mit der Arbeitsgemeinschaft Biologie, die Gerhard Delling an der Paul-Guenther-Schule in Geithain leitete. Der weckte das Interesse an der Tier- und Pflanzenwelt ebenso wie Herbert Bauer aus Frankenhain, der sich über Jahrzehnte nicht nur um die Störche im Geithainer Umfeld kümmerte, sondern der mit den Heranwachsenden auch Nistkästen für Dohle, Turmfalke, Mauersegler, Fledermaus auf dem Schuldachboden anbrachte.

Roman Richter im Galeriegespräch mit Ramona Kratz. Quelle: privat

Erste Fotos entstehen im Tierpark

„Meine ersten Bilder habe ich im Geithainer Tierpark gemacht, im Stadtpark, in Gärten“, sagt Roman Richter. Bald schon kaufte er sich – der Film in der Kamera wurde inzwischen durch eine Speicherkarte ersetzt – moderne Technik, eine Spiegelreflex-Kamera. Die nutzt er bis heute.

Dass er einen grünen Beruf ergreifen würde, war Richter am Ende der Schulzeit klar. Er bewarb sich in Zoos als Tierpfleger, fasste auch das Gärtnern in Pillnitz ins Auge. Vom Dresdner Zoo kam die Zusage. Inzwischen ist er seit anderthalb Jahrzehnten hier – unterbrochen nur vom Zivildienst in einem Kindergarten kurz vor Abschaffung der Wehrpflicht. Richter, den Reisen nach Südafrika, die USA und nach Südostasien beeindruckten und prägten – hier widmete er sich auch der Fotografie von Menschen und Landschaften –, lebt inzwischen in Dresden, hält aber Kontakt in seine Heimatstadt, wo Eltern und Freunde wohnen.

Im Dresdner Zoo plant er neues Affenhaus mit

Mit vielen Tierarten hatte Richter bisher schon zu tun. Seit zwei Jahren betreut er als Revierleiter mit seinem kleinen Team die Orang-Utans. „Für die bauen wir gerade ein neues Haus. So etwas mitgestalten kann man in seinem Berufsleben nur einmal“, sagt er. In dem Neubau finden auch Otter und Riesenschildkröten eine neue Heimat. Ist Richter in den Gehegen oder tauscht er sich mit Berufskollegen aus, hat er die Kamera gern mal dabei: „Dann kann man den Blick hinter die Kulissen zeigen.“

Seine Foto-Ausstellung, die zurzeit in der Geithainer Stadtbibliothek zu sehen ist, gibt einen Eindruck davon. In ein paar Details will er gehen, wenn er zur Finissage am 16. November, 19 Uhr, über sein Hobby berichtet: „Einen roten Faden habe ich noch nicht. Ich erzähle, wie sich für mich Beruf und Fotografie verbinden. Und erzähle bestimmt auch, wie ich einen unserer Orang-Utans auf seiner Reise nach Vietnam begleiten durfte.“

Von Ekkehard Schulreich