Bad Lausick

Zwischen 19 Uhr am Sonntag und 14.20 Uhr am Montag haben unbekannte Täter einen grünen VW T4 Multivan aus der Parkstraße 2 in Bad Lausick gestohlen. Laut Polizei lautet das amtliche Kennzeichen EE-CH 600. Der Stehlschaden wird mit 12 000 Euro beziffert, die Polizei ermittelt.

Von lvz