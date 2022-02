Frohburg/Bubendorf

Bei einem Verkehrsunfall sind am frühen Sonntagmorgen im Frohburger Ortsteil Bubendorf zwei junge Männer schwer verletzt worden. Wie Einsatzleiter Andreas Frisch von der Feuerwehr Frohburg mitteilte, wurden die Rettungskräfte gegen 1.40 Uhr alarmiert. In Höhe der Bushaltestelle an der Staatsstraße 51 waren die beiden Personen mit ihrem Audi in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Sie streiften einen Baum, überschlugen sich und landeten mit ihrem Wagen auf dem angrenzenden Feld auf dem Dach.

Der 18-jährige Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer waren einklemmt, aber ansprechbar. Sie seien mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreit worden, so Frisch. Die Verunglückten wurden zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser nach Borna und Altenburg gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 23.000 Euro beziffert.

An fast der gleichen Stelle auf der alten Bundesstraße 95 zwischen Borna und Frohburg war Ende Dezember vorigen Jahres die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes bei damals spiegelglatter Straße ins Rutschen geraten. Die Frau prallte mit ihrem Fahrzeug gegen ein Buswartehäuschen und erlitt einen Schock.

Von bw