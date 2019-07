Rochlitz

Aus noch unbekannten Gründen ist ein 29-Jähriger am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 72 Chemnitz-Hof mit seinem Wagen in die Leitplanke gerast und tödlich verunglückt. Nach Angaben der Chemnitzer Polizei kam der VW-Fahrer an der Anschlussstelle Rochlitz in Höhe Narsdorf von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Fahrbahnteiler, welcher die Ausfahrt und den Seitenstreifen trennt und überschlug sich mehrfach. Das Auto landete danach im Graben abseits der Piste.

Für den 29-Jährigen aus Chemnitz kam jede Hilfe zu spät, sagte ein Polizeisprecher - er verstarb noch an der Unfallstelle. Eine Beteiligung Dritter werde ausgeschlossen.

Die Autobahn war für knapp vier Stunden gesperrt. Der entstandene Schaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt.

LVZ