Autobahn 72: Bei Borna drei Tage einspurig

Borna

Bauarbeiten werden für voraussichtlich drei Tage zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 72 bei Borna führen. Das kündigt die Autobahn Gmbh an.

Betroffen sein werden Autofahrer, die in Richtung Chemnitz unterwegs sind. Vom 14. bis zum 16. Dezember, also Dienstag bis Donnerstag, wird kurz vor Borna an Regenrückhaltebecken gearbeitet. Dafür werden auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz zwischen den Anschlussstellen Espenhain und Borna-Nord die Standspur und der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Der Verkehr wird während der Bauzeit einspurig über den linken Fahrstreifen an den Baustellen vorbeigeführt, heißt es in der Mitteilung der Autobahn GmbH.

