Geithain

Am Dienstag kam es gegen 17 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer an der Kreuzung Geithainer Markt und Bahnhofsstraße. Laut Polizei wollte der 40-jährige Fahrzeugführer nach links abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, der 82-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich am Kopf. Es entstand ein Gesamtschaden von 1000 Euro, gegen den BMW-Fahrer wird ermittelt.

Von lvz