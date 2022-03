Frohburg

Auf der Suche nach Hinweisen zu einem tödlichen Unfall bei Frohburg hat sich die Polizei am Montag an die Öffentlichkeit. Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, die Informationen zu dem Geschehen vom 23. März auf der Bundesstraße 7 geben können.

Sturz in einer Linkskurve

An dem Mittwoch, gegen 12.40 Uhr, war ein Motorradfahrer dort aus Richtung Windischleuba in Richtung der Ortslage Wolftitz unterwegs. Noch immer ist die Ursache unbekannt, warum er in einer Linkskurve bei Frohburg von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanke auf der rechten Seite stieß.

Reanimation bleibt erfolglos

Dabei stürzte der 33-Jährige schwer, so die Polizeidirektion Leipzig weiter. Trotz der vor Ort durchgeführter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer an seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße wurde für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Hinweise an VPI Leipzig

Die Polizei bittet nun Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall haben, sich zu melden. Diese können sich an die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Leipzig, Schongauerstraße 13, Telefon 0341/2 55 28 47 (tagsüber), sonst 2 55 29 10, wenden.

Von LVZ