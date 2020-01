B7: Gegner sammeln mehr als 900 Unterschriften

Frohburg

Mehr als 900 Unterschriften gegen den geplanten Neubau der Bundesstraße 7 nordwestlich von Frohburg hat die Bürgerinitiative gegen die B7 neu zusammengetragen. Sie wurden gemeinsam mit einer 18 Seiten umfassenden Begründung des Widerstandes bei der Landesdirektion Sachsen eingereicht. Die Behörde leitet das Planfeststellungsverfahren, das zu Baurecht führen soll. Die Einspruchsfrist endete am 3. Januar.

Von einer „großartigen Unterstützung“ sprach Christian Perl aus Benndorf, einer der Initiatoren. „Unabhängig vom Planfeststellungsverfahren werden wir in den nächsten Wochen ein Schreiben an die Landesregierung Sachsen verfassen und unseren neuen Umwelt- und Landwirtschaftsminister an seine parteipolitische Programmatik erinnern.“

Alternativen zum B7-Bau wurden nicht geprüft

Man habe „die vorliegende Trassierung der Verbindung zwischen Bundesstraße 93 und der A 72 nicht objektiv geprüft. Wesentlich günstigere Alternativen wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen und sind in die Varianten-Untersuchung nicht eingeflossen. Dadurch sind wir als Anwohner, Eigentümer und steuerzahlende Bürger betroffen und fordern die unvoreingenommene Prüfung alternativer Streckenvarianten“, heißt es am Beginn des durch umfangreiche Zahlen und Übersichten ergänzten Dokuments.

Benndorf würde zur Insel

Doch es gehe bei Weitem nicht nur um die Kosten. Schwerwiegender seien die negativen Folgen des Bauprojektes gerade auch für die Einwohner Benndorfs. Durch die Kappung der Straße nach Bubendorf gerate der Ort in eine Insellage. Mit Argumenten untersetzt wird die Kritik an gravierenden Eingriffen in den Naturraum, etwa der unter Schutz stehenden Wyhra-Aue. Zudem setzten die Planungen die Existenz eines landwirtschaftlichen Familienbetriebes in Benndorf aufs Spiel.

Neubau ist nicht wirtschaftlich

Fazit: „Die Planung weist erhebliche Mängel auf, insbesondere die Prognosewerte der Verkehrsbelastung sind nicht belastbar, teilweise nachweislich falsch. Die Baukosten sind nicht nachvollziehbar nachgewiesen. Die Belange der Einwohner Frohburgs werden ignoriert, offensichtlich um die Wirtschaftlichkeit ansatzweise aufrecht erhalten zu können.“ Umweltzerstörung, Flächenversiegelung und Zerschneiden der Landschaft beeinträchtigten Flora und Fauna, führten zum Verlust von Überschwemmungsflächen. „Das Vorhaben ist daher gänzlich abzulehnen und gegebenenfalls eine alternative Variante, zum Beispiel die Südumfahrung Borna, zu planen.“

Von Ekkehard Schulreich