Bad Lausick: 38 Brände fordern die Wehr

Bad Lausick

Ein Brandanschlag auf mehrere Fahrzeuge eines Elektro- und Bauunternehmens im März, das bisher ebenfalls unaufgeklärte Feuer in einem Geschäft für Gartentechnik Anfang Dezember: Brände machten 2020 für die Bad Lausicker Feuerwehr fast die Hälfte aller Einsätze aus. Insgesamt 81-mal wurden die Ehrenamtlichen beansprucht, rückten zu 38 Bränden und 43 Hilfeleistungen, oft nach Verkehrsunfällen, aber auch zur Unterstützung des Rettungsdienstes aus. Was Corona verhinderte, war das groß geplante Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr in Bad Lausick.

Im März verübten bisher Unbekannte einen Brandanschlag auf Fahrzeuge der Firma Lehmann. Quelle: Frank Schmidt

Seit 15 Jahren steigen die Einsatzzahlen kontinuierlich

„Bis Mitte der 2000er-Jahre hatten wir im Schnitt 30 Einsätze pro Jahr. Das hat sich Stück für Stück gesteigert“, sagt Tomy Klisch, der die Ortswehr leitet. Der Höhepunkt sei 2019 gewesen, wo Stürme die Kameraden zusätzlich forderten. Gründe für den Zuwachs sieht Klisch weniger in einer Zunahme von klassischen Notfällen. Immer häufiger rücke man aus, um für den Rettungsdienst Türen zu öffnen, um beim Transport Erkrankter aus Wohnungen zu helfen, um Ölspuren zu beseitigen. „Was nicht zwingend Feuerwehr-Aufgaben sind. Wir versuchen, das in den Gremien des Landkreises immer wieder anzusprechen“, so der Wehrleiter: „Das ist ja auch für jeden Arbeitgeber misslich, der dafür unsere Kameraden freigeben muss.“

Einsatzbereitschaft ist auch tagsüber gesichert

Die Tageseinsatzbereitschaft zu sichern, fällt den Bad Lausickern nicht schwer. 56 Köpfe zählt die aktive Truppe; sechs weitere ältere aktive Kameraden halten ihr im Depot den Rücken frei. Das Gros der Alarmierungen fällt in die Zeit zwischen 6 und 20 Uhr. „Die Einsatzbeteiligung ist gewachsen“, sagt Klisch. Dass allerhand Kameraden im städtischen Bauhof und bei Firmen in der Kernstadt beschäftigt seien, helfe ebenso wie Doppel-Mitgliedschaften. Zudem erfahre man bei Bedarf die Unterstützung der Ortsteil-Wehren. Nicht zu vergessen die Jugendwehr, deren 15 Mitglieder eng mit den Buchheimern zusammen wirken. „Das ist eine dufte Truppe.“ Mindestens einige von ihnen würden in den nächsten Jahren die Wehr verstärken.

Die Jugendwehr bei einer Pflanzaktion im März im Colditzer Forst. Quelle: René Beuckert

Wehrleiter hofft, dass Ausbildung im April neu startet

Corona hat den Feuerwehr-Alltag verändert. Die Ausbildung, während der Beschränkungen im Frühjahr in zwei Gruppen versucht, ist seit dem Spätherbst erneut unterbrochen. Für Tomy Klisch und die Wehrleitung nicht nur ein Qualifikations-Problem. Eine gemeinsame Ausbildung fördere die Motivation: „Ich denke, dass wir vielleicht im April wieder starten können. Die Situation akzeptiert jeder, aber jeder wartet auch darauf, dass er sich wieder frei bewegen kann.“

Jubiläum wird wohl nicht nachgefeiert

Dass dann aber die 2020 notgedrungen abgesagte 150-Jahr-Feier nachgeholt werde, glaubt Klisch nicht: „Vielleicht ist ein kleiner Florianstag möglich.“ Für anderes aber sei der neuerliche Aufwand zu groß. Wer etwas über die Entwicklung des aus einer Turner-Wehr hervor gegangenen Brandschutzes in der Kurstadt erfahren möchte, sei auf die facettenreiche Chronik in Buchform verwiesen, die Bernd Bertram und Lutz Delling vor ein paar Wochen vorlegten.

Drehleiter muss noch durchhalten

Mehrfach musste die Bad Lausicker Wehr im vergangenen Jahr auf den Einsatz ihrer Drehleiter zu verzichten. Der Grund: Defekte an dem 1996 gebauten Fahrzeug und eine langwierige Ersatzteilbeschaffung. In diesen Zeiträumen halfen die Wehren Geithain und Grimma mit ihrer Technik aus. „Wir versuchen, unsere Drehleiter so lange wie möglich zu halten“, sagt Tomy Klisch. 2026 stehe die nächste Generalüberholung an; dann werde man eine Entscheidung treffen müssen. Insgesamt sei die Wehr gut aufgestellt und ausgerüstet, auch wenn am zuletzt anno 2000 sanierten Depot auch wieder etwas getan werden müsse, so Klisch. Durch die Kommune erfahre man eine gute Unterstützung. „Wir hoffen nur, dass nach der Pandemie kein Investitionsstau entsteht, wenn Fördermittel plötzlich ausbleiben.“

