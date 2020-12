Bad Lausick: 78-Jähriger missachtet Vorfahrt und verursacht Zusammenstoß

Bad Lausick

Ein 78 Jahre alter Mann hat am Mittwochnachmittag in Bad Lausick einen Unfall verursacht. Laut Polizeiangaben fuhr der Mercedes-Fahrer gegen 16.55 Uhr aus Richtung Ballendorf kommend auf dem Waldmühlenweg. Als er auf die S 49 abbiegen wollte missachtete er die Vorfahrt einer Opel-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, das Fahrzeug der 34-Jährigen wurde dabei in den Straßengraben geschleudert. Sie selbst wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro, sie wurden abgeschleppt. Gegen den 78-Jährigen wird nun ermittelt.

Von lvz