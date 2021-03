Bad Lausick: Anna und Carolin basteln Mutmacher für alte Menschen

Bad Lausick

Diese Überraschung gelang: Carolin (6) und Anna Holl (10) wollten älteren Menschen ein der Corona-Zeit eine Freude machen. Die beiden Mädchen, in Grimma zu Hause, baten ihre Bad Lausicker Oma Marion Schröder um Unterstützung. Zehn aus Papier gefaltete und kreativ beklebte Tüten mit Henkel, gefüllt mit Süßigkeiten, wurden jetzt an der Pforte der Tagespflege in der Bad Lausicker Villa Frenkel übergeben.

Oma Marion hilft beim Taschen kleben

„Die Beiden bestürmten mich: Oma, wir haben uns was ausgedacht für die älteren Leute im Heim. Wir wollen für die etwas basteln“, sagt Marion Schröder, die in Nachbarschaft eines Altenpflegeheimes wohnt. Weil dort aber an die 60 Frauen und Männer ihren Lebensabend verbringen, hätte die Zahl der zu gestaltenden Geschenke die Enkelinnen an ihre Grenzen gebracht. Deshalb fiel die Wahl auf die Villa Frenkel mit deutlich weniger Publikum. Sprichwörtlich standen dort die Türen weit offen. Pandemie-bedingt kamen die Mädchen allerdings nicht hinein, um ihre Geschenke zu übergeben. Beim Basteln hatte ihre Oma sie tatkräftig unterstützt.

Tagespflege-Gäste sagen danke

„Unsere Tagesgäste haben sich sehr darüber gefreut“, sagte Dietmar Köhler, die die seit 2017 bestehende Einrichtung leitet. Statt der üblicherweise 18 Personen dürfen hier aktuell nur zehn betreut werden. Am Morgen geholt und am Nachmittag wieder nach Hause gebracht, gestalten sie hier unter Anleitung und motiviert durch vielerlei Anregung gemeinsam ihren Alltag. „Für die Angehörigen ist das eine Entlastung“, sagt Köhler. Und sie trage in vielen Fällen dazu bei, die stationäre Unterbringung in einem Heim zumindest zu hinauszuzögern.

Von Ekkehard Schulreich