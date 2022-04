Bad Lausick

„The Art of Demencia“ lässt in Bad Lausick die Farben strahlen: Philipp Burghardt, der sich Pop-Art-Kunst verschrieben hat, lädt am 30. April von 17 bis 22 Uhr in seine neue Ausstellung ein. Zu sehen ist sie im AWO-Kinder- und Jugendhaus an der Turnerstraße, wo Burghardt sein Atelier hat und wo er gern auch mit Heranwachsenden kreativ ist.

Mit Lichtinstallationen und dem richtigen Beat will er an diesem Abend seine neuesten Kunstwerke in Szene setzen, eingebunden in eine vielfarbige wie verspielte Vernissage. Unter dem Motto „Color Splash“ öffnet er die Türen seines Ateliers in Bad Lausick und verwandelt das ganze Haus in ein Kunstereignis.

Philipp Burghardt zeigt neueste Bilder. Quelle: privat

Kurse für Jugendliche und Erwachsene

„In diesem Jahr plane ich hier zwei weitere Ausstellungen und Vernissagen“, sagt Philipp Burghardt. Aktuell leitet der Künstler in seinem Atelier einen wöchentlichen Kreativkurs für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 15 Jahren. Aufgrund der guten Resonanz plant er, der unter dem Label „The Art of Demencia“ arbeitet, weitere Kurse für Kinder an. Für Erwachsene hat er inzwischen einen Pop-Art-Kurs im Programm.

www.instagram.com/theartofdemencia/

„Art of Demencia“ macht das Bad Lausicker Jugendhaus erneut zu einem Ort der Kunst. Quelle: privat

Von es