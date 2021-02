Bad Lausick: Auf Abstand, aber Schule

Bad Lausick

Räumlich getrennt zwar, doch immerhin wieder zusammen: Den Mädchen und Jungen, die die Grundschule Bad Lausick besuchen, tut der Kontakt nach der Corona-Zwangspause sichtbar gut. Die Pädagogen sind ebenfalls froh, wieder vor ihren Schülern stehen zu können. Seit dem 15. Februar läuft wieder der Präsenz-Unterricht – und er laufe unter den gegebenen Umständen gut, bilanziert Schulleiterin Birgit Geuther nach zehn Tagen. Für eine der beiden 1. Klassen allerdings kam schon Ende vergangener Woche vorübergehend das Aus: Das Gesundheitsamt ordnete Quarantäne an wegen Infektionsfällen.

Geuther: Möchten mit den Kindern den Tag gestalten

„Wir sind Lehrer. Wir möchten mit den Kindern den Tag gestalten. Ein virtueller Raum ist da gerade in der Grundschule schwierig“, sagt Birgit Geuther. Selten wohl hätten sich Schüler so auf die Schule gefreut wie an jenem Montag Mitte Februar, als sie zurück kehren konnten: „Sie brauchen Strukturen beim Lernen und die sozialen Kontakte.“ Zehn Klassen zählt die Bad Lausicker Grundschule, die im in Sanierung begriffenen Komplex im Neubaugebiet untergebracht ist; die Klassenstufen eins und drei sind zweizügig.

Unterrichtet wird jetzt im Klassenverband, maßgeblich durch den Klassenleiter. „Die Lehrer sind Klassen zugeordnet, und wir haben die Abläufe so organisiert, dass es möglich wenig Kontakt zu anderen gibt“, sagt Geuther. Das beginnt bei drei verschiedenen Eingangszonen, setzt sich im Gebäude fort, auf dem Pausenhof, beim Mittagessen unter Regie des Hortes. Es gilt der Lehrplan mit den Schwerpunkten Deutsch, Mathematik und Sachkunde plus Englisch für die Viertklässler. Nicht praktikabel sind Musik, Werken, Sport. „Aber wir ermöglichen Bewegung in den Pausen oder bauen das in den Unterricht ein.“

Ruppelt: Einschränkungen muss man hinnehmen

„Die Erleichterung ist spürbar bei den meisten Eltern – und den Kindern tut es einfach gut, endlich wieder mit anderen zusammen sein zu können“, resümiert Nicole Ruppelt, Elternratsvorsitzende der Grundschule. Die Zeit des Home-Schoolings sei für viele Familien eine große Last gewesen. Durch den Neustart der Schule und des Hortes, der vorher nur eine Notbetreuung anbieten durfte, werde vieles leichter. Wenngleich keinesfalls alles gut: „Manche Eltern haben beispielsweise ein Problem damit, dass im Schulhaus Masken getragen werden müssen.“ Immerhin gelte das nicht im Unterricht selbst. Man müsse sich eben arrangieren, und die meisten hätten das getan, so Ruppelt: „Was aber in vielen Gesprächen anklingt, ist die Sorge: Wie lange bleibt die Schule offen? Und was kommt dann?“ Im Vogtland sollen Schulen bereits wieder schließen.

Schüssler: Drei Viertel der Kinder sind im Hort

Zu drei Vierteln ist der Bad Lausicker Hort „Riff-Piraten“ zurzeit ausgelastet. Untergebracht ist die Einrichtung der Volkssolidarität Borna in einem der beiden Grundschul-Flügel. Das heißt, einige Eltern verzichten aktuell darauf, ihre Sprösslinge nach dem Unterricht hier betreuen zu lassen. „Wir haben klassenstufenweise feste Gruppen gebildet. Jede hat ihren eigenen Bereich“, sagt Leiter Mike Schüssler. Das betreffe nicht nur das Haus, sondern auch Hof und Garten. Vom ursprünglichen Konzept müsse man abweichen; thematische Zimmer vorzuhalten, die die Kinder nach ihrem Gusto frei nutzen könnten, sei unter den aktuellen Hygiene-Auflagen nicht möglich.

