Bad Lausick

Am Donnerstag ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Lausick eine Autofahrerin mit einer Passantin zusammengestoßen. Die 83-jährige Fahrerin parkte ihren Skoda gerade aus. Während dem Losfahren übersah sie eine Dame (90) mit ihrem Rollator. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 90-Jährige und klagte über Schmerzen in der Hüfte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Von lvz