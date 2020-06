Bad Lausick

Ein bisschen aufatmen kann man bei der Sächsischen Bläserphilharmonie in Bad Lausick: Das Hygienekonzept für Musiker und Publikum hat das Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig genehmigt. Dass man mit der Anfang September beginnenden neuen Saison zu einem möglichst geregelten Spielbetrieb zurückkehren kann, hofft Geschäftsführerin Gabriele Hegner. Untätig waren die Mitglieder des Ensembles auch in den vergangenen Wochen nicht. Nach Mini-Konzerten etwa vor Altenheimen hatte das Blechbläserquintett jetzt in der Leipziger Bethanienkirche wieder einen größeren Auftritt. Kleine Konzerte folgen bis Ende Juni - unter anderem in Bad Lausick und Leipzig.

In den vergangenen Wochen gab es Konzerte in kleiner Form – hier musiziert das Klarinettentrio der Sächsischen Bläserphilharmonie vor einer Altenpflegeeinrichtung in Markkleeberg. Quelle: André Kempner

Wissenschaftler: Abstände können geringer sein

Zwölf Meter Abstand zwischen Blasmusikern und ihrem Publikum: Das schien die von Corona aufgezwungene Norm, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. Führt man sich den Saal in der Deutschen Bläserakademie vor Augen, wird deutlich, dass da wenig Platz bleibt für die Zuhörer, aber auch wenig für die Akteure auf der Bühne. Des Themas „Verbreitung von Viren über Blasinstrumente“ nahmen sich Wissenschaftler der Bundeswehr-Universität München an. Die Forscher um Christian J. Kähler, Professor für Strömungsmechanik und Aerodynamik, kamen nach Experimenten zu dem Schluss, dass die Ausbreitung der Aerosole beim Spielen deutlich geringer ist: Bei Trompete und Tuba wurde nur in bis zu einem halben Meter Entfernung eine Luftbewegung gemessen, bei den Holzbläsern war es die doppelte Entfernung.

Hegner : Corona-Maßnahmen erfordern Aufwand

„Noch sind die Abstandsregeln für Bläser in Sachsen bei drei Metern, aber wir hoffen auf Verringerung“, sagt Gabriele Hegner. Intensiv sei man nicht nur mit der Zusammenstellung musikalischer Programme befasst, sondern auch mit der Umsetzung aller Hygiene-Maßnahmen im Haus. „Wege und Abstände müssen gekennzeichnet werden, Plexiglas-Wände als Schutz zwischen den Musikern aufgestellt werden“, sagt sie. Wände müsse es auch beim Ticketverkauf geben; es bedürfe vieler Warnhinweise und Absperrungen. Bei alldem helfe eine großzügige Spende, die die WEV, Betreiber der Deponie in Cröbern, zugesagt habe.

Zwangspause wird für individuelles Proben genutzt

„Wir nutzen unsere 40-prozentige Kurzarbeit bis zum i-Tüpfelchen aus. Gerne würden wir noch mehr machen, aber das dürfen wir mit der vom Kulturraum verordneten Kurzarbeit nicht“, so Hegner. Die Musikerinnen und Musiker und das gesamte Team hofften, „dass die Fallzahlen in Sachsen weiter sinken, dass alle Menschen auch im Urlaub vernünftig bleiben und sich und andere respektvoll schützen. Vielleicht können wir dann ab 1. September wieder ganz normal arbeiten: das Orchester in voller Stärke und mit gewohnt voll besetzten Sälen.“

Termine der Sächsischen Bläserphilharmonie 20. Juni, 15 Uhr, Bad Lausick, Kurpark: Wandelkonzert 26. Juni, 19 Uhr, Bad Lausick, Bläserakademie: Holzbläserquintett 28. Juni, 17 Uhr, Mediencampus Villa Ida Leipzig: Holzbläserquintett, gefördert durch die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig 3. Juli, 19 Uhr, Bad Lausick, Bläserakademie: Sächsisches Blechbläserquintett mit Schlagzeug 10. Juli, 19 Uhr, Bad Lausick, Bläserakademie: Klarinettenquartett In Planung ist außerdem ein Konzert am Kloster Nimbschen.

Von Ekkehard Schulreich