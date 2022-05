Bad Lausick: Bläserphilharmonie spielt „Oper ohne Worte“

Bad Lausick

Die Sächsische Bläserphilharmonie führt am 6., 7. und 8. Mai das Konzert „Oper ohne Worte“ auf. Für alle drei Vorstellungen sind noch Karten zu haben. „Oper könnte so schön sein, wenn nur der Gesang nicht wäre…“ – dieses Bonmot nimmt das Orchester für bare Münze und präsentiert die schönsten Opernmelodien in instrumentalem Kostüm.

Romantische Liebeserklärungen

Von der „Zauberflöte“ über „Aida“ bis hin zu den romantischsten Liebeserklärungen der Opernliteratur ist das Publikum eingeladen, den Saal der Deutschen Bläserakademie in Bad Lausick in ein imaginäres Opernhaus zu verwandeln. Das Konzert bildet den Abschluss der Reihe „Kurstadt Klassik“, ehe mit dem Programm „La Valse“ dann im Oktober die neue Konzertsaison in Bad Lausick gestartet wird.

Wo es Karten gibt

Das Konzert am Freitag beginnt 19 Uhr, die an den beiden folgenden Tagen starten jeweils 15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Ticketgalerie der Kur- und Tourist-Information Bad Lausick (Telefon 034345/5 29 53), in den LVZ-Geschäftsstellen, unter der Tickethotline 0800/2 18 10 50 (kostenfrei) sowie an weiteren Vorverkaufsstellen. Online-Tickets sind unter www.ticketgalerie.de erhältlich.

Von LVZ