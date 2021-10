Bad Lausick: Bläserphilharmonie startet mit „Kurstadt-Klassik“

Bad Lausick/Trebsen

Mit „Kurstadt-Klassik“ startet die Sächsischen Bläserphilharmonie in Bad Lausick am 8., 9. und 10. Oktober in die neue Anrechts-Saison. Die Musikfreunde aus Trebsen und Umgebung müssen sich noch eine Woche gedulden: Die Anrechtsreihe unter dem Titel „Klassik im Muldental“ startet am 16. Oktober. Die Anrechte in Bad Düben („Classic meets Bad Düben“), Oschatz („Klassikwelten“) und erstmals in Schkeuditz begannen bereits.

Weniger Plätze als vor Corona

„Tanz durch die Jahrhunderte“ heißt das Auftakt-Programm in Bad Lausick. Es bietet symphonische Tänzen quer durch die Gattungen, schräg durch die Jahrhunderte, einmal um die ganze Welt. Chefdirigenten Peter Sommerer dirigiert die drei Konzerte am Freitag, Sonnabend und Sonntag Im Saal der Deutschen Bläserakademie am Rande des Bad Lausicker Kurparkes. „Auf Grund der coronabedingt eingeschränkten Platzkapazität gibt es neben den bisher verkauften Anrechtskarten nur noch Einzeltickets für das Konzert am Freitagabend“, sagt Sprecherin Stefanie Schennerlein. Die Konzerte finden unter der Maßgabe des 3G-Modells stattfinden: Nur Geimpfte, Genesene oder tagesaktuell Getestete dürfen das Konzert besuchen. Der Nachweis ist am Einlass vorzuzeigen. Das Konzert am Freitag beginnt 19 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag geht es 15 Uhr los.

Die vier folgenden Anrechtskonzerte in Bad Lausick bieten Ende November weihnachtliche Bläsermusik, einen Start „Mit Volldampf ins neue Jahr“ im Januar und „Oper ohne Worte“ Anfang Mai. David Timm, Musikdirektor der Leipziger Universität und erster ständiger Gastdirigent der Sächsischen Bläserphilharmonie, dirigiert das Konzert im März unter dem Motto „Spitzentanz und Bläserklang“.

Auftakt in Trebsen am 16. Oktober

Aufgrund der reduzierten Platzzahl bereits ausverkauft ist der Trebsener Anrechts-Auftakt am 16. Oktober, 16 Uhr. Dann erklingt der „Tanz durch die Jahrhunderte“ in der Sport- und Kuturstätte „Johannes Wiede“. Die bis zum Frühsommer folgenden vier Anrechtskonzerte entsprechen jenen, die das Orchester in Bad Lausick bietet.

Karten für die Konzerte gibt es unter anderem in der Kur- und Touristinformation Bad Lausick (Telefon 034345/52953). Außerhalb der Anrechtsreihen gastiert das Sächsische Blechbläser-Quintett am 15. Oktober, 19 Uhr, in der Kirche Otterwisch. Karten dafür gibt es noch in der Tourist-Information und im Pfarramt in Otterwisch.

www.sächsische-bläserphilharmonie.de

Von Ekkehard Schulreich