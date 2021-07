Bad Lausick: Doppelhaushalt ist auf Kante genäht – aber beschlossen

Bad Lausick

Das Jahr ist bereits zur Hälfte rum, und Bad Lausick beschließt den Haushalt. Einen Doppelhaushalt für 2021 und 2022 praktischerweise. Für rund 3,7 Millionen Euro sind in beiden Jahren Investitionen geplant. Große Brocken sind die Sport- und Freizeit-Anlage im Neubaugebiet, der Wanderweg Ballendorf–Buchheim, der mehrfach verschobene Ausbau der Straße Am Mühlteich in Beucha. Weitergehen soll es an der Grundschule und dem Hort, wobei der Schwerpunkt der Innensanierung erst in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen soll.

Rückgang bei Steuereinnahmen

„Sicher enthält der Etat nicht alle Wünsche. Manches mussten wir schieben, aber wir sind handlungsfähig“, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos), als er den Entwurf nach kontroversen Debatten in den Ausschüssen dem Stadtrat zum Beschluss vorstellte. Die Schlüsselzuweisungen, die das Land den Kommunen zahlt, fallen geringer aus, so Hultsch; je eine viertel Million Euro pro Jahr gebe es weniger. Rechne man die corona-bedingten Steuerausfälle ein, summieren sich die Mindereinnahmen für beide Jahre zusammen auf 900 000 Euro.

Alle Förderchancen nutzen

„Diese Verluste gilt es, in den nächsten Jahren auszugleichen“, so Hultsch. Was zum Beispiel heiße: konsequent Förderprogramme nutzen. „Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept ist Handlungsgrundlage für uns.“ Ebenso wichtig sei die Leader-Förderung für Investitionen in den Ortsteilen, etwa für Instandsetzungen an den Dorfgemeinschaftshäusern in Etzoldshain und Ebersbach und für die Erneuerung des Rad- und Wanderweges nach Glasten.

Aufholen beim Straßenbau

Noch in diesem Jahr will der Bürgermeister ein Verkehrskonzept vorlegen. Er hoffe, dass der Stadtbus über den Dezember 2022 hinaus rolle, sagte er; dann endet das auf drei Jahre angelegte Modellprojekt. In Buchheim werde mit der Flurneuordnung begonnen, um danach in puncto Hochwasserschutz voranzukommen.

Die Kommune versuche, im Straßenbau aufzuholen, was aufgrund fehlender Förderung liegengeblieben sei. Und sie fasse mittelfristig den Bau einer neuen Kindertagesstätte im entstehenden Generationenpark ins Auge.

Linke: Kommunen geraten unter Druck

„Bad Lausick wird weiterleben, auch wenn es schwieriger wird“, sagte Tim Barczynski (Linke). Wenn das Land die Gelder kürzt und Förderungen ausbleiben, habe die Stadt aber ein Problem: „Wir können nur etwas machen, wenn man uns machen lässt.“ Eine wichtige Investition aus seiner Sicht: die Beschaffung einer neuen Drehleiter. Die von 1996 ist inzwischen störanfällig.

CDU vermisst Transparenz

„Wir können nur zustimmen, weil wir etwas Besseres nicht kriegen werden“, sagte Udo Goerke (CDU). „Wir müssen die Grundschulsanierung so schnell wie möglich zu Ende bringen.“ Die Fraktion habe im Vorfeld – mit Erfolg – darauf hingewirkt, die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 1,5 Millionen Euro zu halbieren.

Was ihn irritiere, seien die nun offenkundigen Rückgänge bei Steuereinnahmen aufgrund der Pandemie. Sein Vorwurf an Hultsch: Dieser habe die Einbußen trotz Nachfragens in den vergangenen Monaten nicht ausreichend kommuniziert.

Viertelsberg-Langzeitschulden aufarbeiten

Matthias Pfaff (Unabhängige Wähler) stieß sich an den Krediten, die die Stadt für das in den 1990er-Jahren geplante riesige Wohngebiet auf dem Viertelsberg aufgenommen hatte. Obwohl das gescheitert war, seien immer noch 800 000 Euro offen, die abgetragen werden müssten. „Dieses Thema muss aufgearbeitet werden.“

Fraktionskollege Daniel Goldmann lag eine andere Sache am Herzen: der schleppende Bau von Radwegen entlang viel befahrener Straßen. „Hier müssen wir unbedingt schneller vorankommen.“

Der Stadtrat stimmte dem Doppelhaushalt einhellig zu.

Von Ekkehard Schulreich