Bad Lausick: Einbruch in Rad-Selbsthilfewerkstatt und versuchte Brandstiftung

Bad Lausick

In die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt, die der Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig auf der Alten Rollschuhbahn in Bad Lausick betreibt, sind Unbekannte eingedrungen. Sie stahlen Werkzeug und Teile. Außerdem wollten sie offensichtlich einen Brand auslösen.

„Die Täter zerstörten ein Fenster und gelangten so in eine Werkstatt“, sagt Mariele Koeckeritz von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig. Die Täter brachten einige Gegenstände nach draußen. „Augenscheinlich versuchten sie auch, in der Werkstatt ein Feuer zu legen, das sich jedoch nicht weiter ausbreitet.“

Misslungen sei auch, einen auf dem Gelände befindlichen Container gewaltsam zu öffnen. Allerdings wurden an einem Pkw und einem Hänger Reifen zerstochen. Die Polizei beziffert den Schaden auf 1200 Euro.

Verein schockiert über den Vandalismus

„Wir sind bestürzt. Was uns besonders schockiert, ist der Vandalismus“, sagt Andreas Rauhut von der Geschäftsstelle des Kinder- und Jugendringes. Der Verein, Dachverband für Jugendvereine und Jugendinitiativen, hat das Areal am Stadtrand von der Kommune gepachtet. Hier gibt es zahlreiche offene Angebote, die Werkstatt, eine Geländepiste für Fahrräder, Veranstaltungen, Camps und Freizeiten.

Bereits im November habe es einen Einbruch gegeben. „Unsere Arbeit geht weiter. Dass wir jetzt Kraft in die Reparatur stecken müssen, ist ärgerlich“, so Rauhut. „Im Frühjahr wollen wir, sobald Kontakt-Erleichterungen es erlauben, die Werkstatt wieder öffnen.“ Wer den Jugendring unterstützen will, könne sich in der Geschäftsstelle im AWO-Kinder- und Jugendhaus Bad Lausick melden (Telefonnummer 034345/55 97 34).

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Der neuerliche Angriff geschah im Zeitraum zwischen 2. Januar, 8 Uhr, und 4. Januar, 7.30 Uhr. „Durch Kriminaltechniker konnten vor Ort Spuren gesichert werden, deren Auswertung noch andauert“, so die Polizeisprecherin Koeckeritz. Zudem werde ein Brandursachenermittler eingesetzt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Brandstiftung, des Diebstahls im besonders schweren Fall und Sachbeschädigung.

Von Ekkehard Schulreich