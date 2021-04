Bad Lausick: Etzoldshains Dorfgemeinschaftshaus wird endlich saniert

Bad Lausick/Etzoldshain

Ein Wunsch der Etzoldshainer wird endlich realisiert: Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses beginnt – wahrscheinlich im Herbst. Zwar ist die Stadt Bad Lausick noch ein ganzes Stück von einem genehmigten Haushalt entfernt. Der Etat befindet sich in der Entwurfsphase. Eine Summe soll aber auf jeden Fall aufgenommen werden: jene 100 000 Euro, die für das kleine Gebäude im Herzen des Ortsteils nötig sind.

Ortsvorsteher: Dorf bringt Eigenleistung ein

„Jetzt, da die Mittel freigegeben sind, kann es an die Ausschreibung der Bauleistungen gehen“, sagte der Ortsvorsteher Thomas Jahn nach der Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Das sei eine sehr gute Nachricht. Vorgesehen sei, das Dach instand zu setzen, Fenster und Heizung zu erneuern, das Außengelände neu zu gestalten. „Den Rest machen wir dann in Eigenleistung.“ Bereits in den vergangenen Jahren hatten die Etzoldshainer im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten immer wieder etwas zur Aufwertung des Gebäudes getan.

Leader-Region fördert die Sanierung

Die Immobilie, die in den 1990er-Jahren als Truck-Stop bekannt gewesen war, hatte die Kommune in einem langwierigen Verfahren erwerben können. Das war die Voraussetzung dafür, um sich überhaupt um Fördermittel für Investitionen kümmern zu können. Inzwischen wurden die gesichert: Die Leader-Region Leipziger Muldenland steuert 80 000 Euro Zuschuss bei, was einer Quote von 80 Prozent entspricht. Der Zuwendungsbescheid liegt schon vor.

Im Etzoldshainer Dorfgemeinschaftshaus tagt nicht nur der Ortschaftsrat. Hier kommen die Mitglieder von Heimatverein und Feuerwehr zusammen. Hier und auf dem Areal vor dem Gebäude finden zu normalen Zeiten zahlreiche Veranstaltungen statt, so das Dorffest, das Apfelsaft-Fest, die Dorfweihnacht. Auch der „Rock auf der Kippe“ wurde hier über Jahre ausgerichtet. Deshalb ist es ebenso wichtig, das Umfeld des Hauses, das sich in der Dorfmitte befindet, ebenfalls aufzuwerten.

Etzoldshain verzeichnet Zuzug dank Baugebieten

Angesichts des Baugeschehens auf Etzoldshainer Flur, das einen Zuwachs an Einwohnern beschert, kommt der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses eine zusätzliche Bedeutung zu. An der Dr.-Dreesen-Straße entstanden drei Dutzend Eigenheime. Im März stellte der Lausicker Stadtrat die Weichen für ein noch größeres Gebiet, einen „Generationenpark“ mit Wohnungen, medizinischen Einrichtungen und zugehöriger Infrastruktur. Ortsvorsteher Jahn: „Wir freuen uns deshalb, dass es jetzt vorwärtsgeht.“

Von Ekkehard Schulreich