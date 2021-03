Bad Lausick, Frohburg, Geithain: So steht es um den Glasfaser-Ausbau

Bad Lausick/Geithain/Frohburg

Die Vorbereitungen für den Ausbau des Glasfasernetzes in Bad Lausick und Buchheim sind im Gang. „Wir hatten mit dem Unternehmen eine Videokonferenz, auf der wir über die Abläufe sprachen“, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) auf der Sitzung des Stadtrates. Er gehe deshalb von einem Start Anfang März aus. Die Anwohner jener Straßen, in die Kabelstränge verlegt würden, informiere die Deutsche Glasfaser GmbH vorab durch Postwurfsendungen. Ziel sei es, den Tiefbau im Sommer abzuschließen und das Netz „bis Weihnachten“ in Betrieb zu nehmen.

Bad Lausick: Im März geht es los

„Der Beginn der Tiefbauarbeiten ist noch für März angedacht. Am 30. März stellen wir die beiden Hauptverteiler in der Floriangasse und der Lessingstraße auf, um die Basis des Glasfasernetzes herzustellen“, heißt es in einer aktuellen Presseinformation des Unternehmens. In diesen Verteilern liefen alle Glasfaseranschlüsse zusammen. Geplant seien fast 2000 Anschlüsse. In den nächsten Tagen werde das Team um Projektmanager Mirko Ertel jene, die einen Vertrag abgeschlossen hätten, zu den anstehenden Hausbegehungen informieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die eigenen Mitarbeiter und die der mit dem Ausbau beauftragten Unternehmen über Mitarbeiter-Ausweise verfügten und die auf Verlangen vorzeigten.

Geithain: Inbetriebnahme im Sommer

Während man in Bad Lausick jetzt loslegt, ist der in Geithain geplante Ausbau zu großen Teilen geschafft. „39 von 44 Zwischenverteiler-Gebieten sind ausgebaut“, sagt Unternehmenssprecher Dennis Slobodian. 120 Kunden seien bereits freigeschaltet. Das Gros des Tiefbaus sei Geschichte. Gegraben werde jetzt noch an der Bundesstraße 7 und in einem Bereich von Wickershain. Um den Bereich Tautenhainer Straße und die Wohnsiedlung Südhang anbinden zu können, muss die Trasse der Deutschen Bahn unterquert werden. Die Genehmigungen für die Horizontal-Bohrungen seien erteilt, so der Sprecher. Man starte demnächst damit. Die Inbetriebnahme des Netzes in Geithain und Wickershain sei gegen Ende des zweiten Quartals vorgesehen.

Frohburg: Bei Interesse später

In Frohburg dagegen wird das Unternehmen zumindest vorerst nicht aktiv. Es hatten sich bei einer Interessen-Abfrage zu wenige bereit erklärt zu einem Vertragsabschluss. „Wir benötigen aber mindestens 40 Prozent, um eigenwirtschaftlich ausbauen zu können“, sagt Slobodian: also ohne Einsatz von Fördermitteln. Deshalb habe man sich aus Frohburg zurück gezogen. Wenn die Nachfrage aber steige, „prüfen wir gern ein erneutes Engagement“.

Von Ekkehard Schulreich