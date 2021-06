Bad Lausick: Frühestens im Juli Kurkonzerte möglich

Bad Lausick

Zwar sinken die Inzidenzwerte in Sachsen. Doch wann die Freiluft-Konzertsaison im Bad Lausicker Kurpark starten kann, ist noch offen. „Wir versuchen, dass wir zumindest eine verkürzte Saison hinbekommen“, sagt Henry Heibutzki, Geschäftsführer der Kur GmbH: „Das ist aber zeitigstens im Juli denkbar.“

Man stehe mit Ensembles in Kontakt, um dann auch relativ kurzfristig zumindest noch einige der beliebten Konzerte an den verbleibenden Sonntagen bis Mitte September auszurichten. Finanziert werden die Veranstaltungen unter dem „Schmetterling“ mit Kurtax-Einnahmen, der Besuch ist kostenfrei. Üblicherweise beginnt die Saison am 1. Mai.

Lesen Sie auch

Von es