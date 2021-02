Bad Lausick: Grundschule bekommt Aula

Bad Lausick

Die äußere Sanierung der Bad Lausicker Grundschule im Neubaugebiet sollte bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Dieses Ziel nennt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Abgeschlossen sei das Bauen an dem Haus, das vor mehr als drei Jahrzehnten als Polytechnische Oberschule errichtet worden war und zeitweise als Gymnasium diente, damit allerdings nicht. Dann geht es an die Modernisierung im Inneren.

Außen-Sanierung wird in diesem Jahr abgeschlossen

Mit der Erneuerung der Gebäudehülle ist die Kommune in Verzug. Während die beiden Seitentrakte A (Grundschule) und B (Hort „Riff-Piraten“) hergestellt sind, sollte der verbindende Mittelbau C mit dem Haupteingang im vergangenen Jahr an die Reihe kommen. Dass das nicht geschah, lag an zusätzlichem Planungsaufwand für einen zweiten Rettungsweg. Der ist für den Flügel A unverzichtbar und soll auf das Dach von C führen. „Statistische Berechnungen zeigten allerdings, dass das nicht wie geplant machbar war. Wir mussten eine andere Lösung finden, die von der Statik und vom Brandschutz her genehmigungsfähig ist“, so Hultsch. Die habe man inzwischen, und es bleibe auch bei der Dach-Variante, nur unter anderen baulichen Parametern. Der Gebäudeteil C bekommt in diesem Jahr nicht nur ein neues, Rettungsweg-taugliches Dach, sondern auch neue Fenster und eine neue gedämmte Fassade. Über dem Foyer entsteht im Obergeschoss eine Aula für Schulveranstaltungen. Die soll knapp 200 Personen fassen und ist für die Schule wichtig, denn einen vergleichbaren Raum gibt es bisher nicht. Außerdem will die Kommune bis Ende des Jahres am gesamten Gebäudekomplex Drainagen und Sockel erneuern.

Minister-Besuch: Christian Piwarz (CDU) überbrachte den Förderscheck vor drei Jahren persönlich. Quelle: Jens Paul Taubert

Dann geht es ans Planen für die Arbeiten drinnen

Die Sanierung der Schule hatte im Sommer 2018 im Gebäudeteil A begonnen. Möglich machte das eine Förderung des Freistaates. Den symbolischen Scheck hatte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) persönlich überbracht. Allein der erste Bauabschnitt war auf rund 1,4 Millionen Euro veranschlagt; das Land steuerte dafür 680 000 Euro bei. Im Jahr darauf wurde der Flügel saniert, in dem die Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental die Hortbetreuung absichert. Michael Hultsch will die Innensanierung der Schule möglichst anschließen. Deshalb werde man bald mit den Planungen beginnen, um auf deren Grundlage erneut Fördermittel beantragen zu können.

Turnhalle Grundschule Bad Lausick sanierungsbedürftig Quelle: Jens Paul Taubert

Varianten für Sporthalle müssen abgewogen werden

Einen hohen Investitionsbedarf gibt es trotz des Erreichten nicht nur in dem Schulgebäude, sondern auch in der zur selben Zeit errichteten Sporthalle. Die ist für den Schul- und den Vereinssport eine unverzichtbare Adresse, baulich allerdings völlig verschlissen. Das betrifft Dach, Fenster, die Heizung. Ein besonderes Ärgernis sind seit Jahren die Sanitärräume und Toiletten. „Wir müssen uns in diesem Jahr verständigen, wie wir hier weiter vorgehen wollen“, so der Bürgermeister. Der Technische Ausschuss hatte sich im vergangenen November mit einem Papier befasst, das die Situation analysiert und Handlungsoptionen vorschlägt. Die drei Varianten eint, dass eine große Summe Geld nötig ist. Eine Sanierung der vorhandenen Halle, so hieß es damals, würde 2,3 Millionen Euro kosten. Ein Neubau in denselben, eher bescheidenen Ausmaßen wäre nur geringfügig teurer. Eine Halle aber zu errichten, die heutigen Größen-Standards entspricht, dürfte rund drei Millionen Euro kosten.

Hultsch würde über die Sporthalle gern im Rahmen einer Klausur sprechen, zu der er gern – wenn Corona es dann ermöglichte – im Frühjahr zusammen kommen würde. Auf ihr wäre – neben anderen Themen – auch darüber zu reden, aus welchem Topf die nötigen Fördermittel beschafft werden könnten. Er sieht vor allem zwei: das Programm Städtebau-Entwicklung und die Strukturförderung Kohleausstieg.

Von Ekkehard Schulreich