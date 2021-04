Bad Lausick: Hausbesetzer wollen Denkmal Herrenhaus Beucha retten

Bad Lausick/Beucha

Dass Hausbesetzungen kein Alleinstellungsmerkmal von Metropolen sind, zeigt der Leipziger Galerist und profilierte Denkmalpfleger Martin Koenitz. Gemeinsam mit einer Gruppe von Künstlern und Handwerkern besetzte er am Donnerstagmittag symbolisch das alte Herrenhaus in Beucha. Das dreieinhalb Jahrhunderte alte Fachwerkgebäude im Bad Lausicker Orsteil steht leer. Der nicht greifbare Eigentümer lässt es offenkundig verfallen. Dabei ziert die Fassade ein Sitznischen-Portal aus Porphyr – eines der schönsten mindestens in Sachsen.

Renaissance-Bau verfällt immer mehr

„Mich empört dieser Zustand. Die symbolische Besetzung heute ist eine Art von Wut-Bewältigung“, sagt Koenitz. Den Verfall des Fachwerkhauses aus der Zeit der Renaissance, das den Hof des einstigen Rittergutes nach Osten hin begrenzt, hat er über Jahre mitverfolgt. Dann nämlich, wenn er Gast war bei Wulf Gunter Brandes, Eigentümer des an der Parkseite stehenden neuen Herrenhauses.

„Die Denkmalbehörden versuchen seit Jahren vergeblich, zu dem Eigentümer Verbindung aufzunehmen“, sagt Koenitz. Der Besitzer befinde sich dem Vernehmen nach in Großbritannien. Wenn das Gebäude nicht unverzüglich gesichert wird, sei es verloren. „Weil die Dachentwässerung völlig hinüber ist, läuft jede Menge Wasser die Wände runter. Viele Balken sind angegriffen, es gibt Deckendurchbrüche.“

Galerist und Hausbesetzer Martin Koenitz, im Hintergrund das wertvolle Portal. Quelle: Jens Paul Taubert

Denkmale retten – Faible von Martin Koenitz

500 Euro, so steht es auf einem der am Donnerstag an der Fassade angebrachten Spruchbänder, lobt Martin Koenitz aus für die „Ergreifung des Eigentümers“. Das Mitglied im 2008 gegründeten Verein privater Denkmaleigentümer in Sachsen gehörte zu jenen, die sich gegen den Abriss der industriegeschichtlich wertvollen Papierfabrik Golzern bei Grimma wendeten. In Thüringen, wo er selbst ein Schloss besaß, installierte er einen Denkmal-Beirat beim Landratsamt.

Nicht nur als ein Kunst-Happening mit Spruchbändern („Dieses Haus soll leben“) will er die Aktion in dem Dorf zwischen Bad Lausick und Kitzscher verstanden wissen. Er lud die Denkmalpflege-Behörden des Kreises und des Freistaates ein, um gemeinsam über Strategien zur Rettung des Gebäudes zu reden.

Detail des Portals mit dem Kötteritz’schen Wappen-Wolf. Quelle: Jens Paul Taubert

Sitznischen-Portal gehört zu den schönsten in Sachsen

„Eines der schönsten Sitznischen-Portale Sachsens“ nennt Bildhauer Jens Cencarka-Lisec die Rahmung des Eingangs. Reich geschmückt mit Steinmetz-Kunst, zeigt es unter anderem die Jahreszahl 1654 und das Wappen des Hans-Haubold von Kötteritz, dem das Gut damals gehört hatte. Deutlich zu erkennen ist der Wolf, das Wappentier der Herrschaft. 200 bis 250 solcher Portale haben sich im Freistaat erhalten, sagt Cencarka-Lisec, der sich intensiv mit der Materie befasst hat. So gut erhalten und prachtvoll wie das Beuchaer sei kaum ein anderes.

„Es geht nicht darum, sich das Gebäude anzueignen“, sagt Martin Koenitz, der vor einiger Zeit in Kohren-Sahlis die alte Schule und die ehemalige Stadtbibliothek kaufte und nun neuen Nutzungen zuführt. „Uns ist es wichtig, Bewegung zu bringen in diese festgefahrene Situation.“

Ortsvorsteher ist eher skeptisch

Eine ehrenvolle Absicht, urteilt Falk Noack, der Steinbacher Ortsvorsteher. Er zweifele allerdings daran, dass das tatsächlich gelingt. Der marode bauliche Zustand des Gutsensembles ärgere viele Beuchaer. „Ich fürchte aber eher, dass das Gebäude bald das Schicksal teilt der Stallungen des Westflügels, die vor ein paar Jahren einstürzten.“ Denn gesetzt den Fall, der Eigentümer ließe sich jetzt tatsächlich ausfindig machen: „Was soll sich dann ändern?“ Dass Beucha so ein wertvolles Portal besitze, sei gut für den Ort. Wuchern mit diesem Pfund könne man (bisher) nicht.

Von Ekkehard Schulreich