Bad Lausick: Heilbäder sehen sich in Sachsen gehandicapt

Per Jahresbeginn steigt in Bad Lausick die Kurtaxe. Die zahlen nicht nur jene, die in den Reha-Kliniken gesunden wollen, sondern auch Wellness-Touristen und Urlauber. Auch Wochenend-Siedler werden finanziell herangezogen. Was die Kurstadt hier einnimmt, fließt in die Kurkonzerte, die Pflege des Kurparks, in andere Angebote für Gäste. Die Pandemie hat die Kurtax-Einnahmen um ein Viertel geschmälert. Schwerwiegender für Kommune und Kur ist, dass Heilbäder in Sachsen – anders als etwa in Thüringen oder Hessen – vom Land keine spezielle Förderung erhalten für das, was sie für einen lebendigen Kurort bereithalten müssen.

Keine Unterstützung für das „Riff“

„Wir hoffen, dass es endlich zu einem gerechteren Lastenausgleich kommt“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Die unzureichende Finanzausstattung der Kurorte in Sachsen war vor wenigen Tagen „ein großes Thema im Heilbäder-Verband. Allen Kurorten steht das Wasser bis zum Hals. Das ist kaum wieder aufzuholen.“ Bad Lausick sei von der Pandemie doppelt getroffen: als Kommune und über das Kur- und Freizeitbad „Riff“, das die kommunale Tochter Kur GmbH betreibt, das mit Unterbrechung seit Monaten geschlossen sein muss – wofür es, da in öffentlicher Hand, anders als in der Privatwirtschaft keinen Ausgleich gibt. Die 1995 eröffnete Einrichtung zehrt das auf, was sie durch erfolgreiches Wirtschaften über zweieinhalb Jahrzehnte zurücklegen konnte.

Die Kurkonzerte unter dem „Schmetterling“ erfreuen sich großer Beliebtheit. Quelle: Jens Paul Taubert

Andere Bundesländer fördern Heilbäder

„Hätten wir mehrere 100 000 Euro im Jahr mehr, könnten wir ganz anders agieren“, sagt Hultsch und weiß sich in dieser Forderung eins mit seinen sächsischen Amtskollegen. Den in anderen Bundesländern erführen Kurorte gesonderte Zuwendungen, um die Kur-Infrastruktur vorzu- und aufrechtzuerhalten. „Kurort sein bedeutet letztlich auch Tourismus. Da muss endlich gegengesteuert werden.“ Angesichts dessen ist, was die Kommune tun kann, von bescheidenem Effekt. Nach einem Jahrzehnt passte der Stadtrat jetzt die Kurtax-Sätze an. Übernachtungsgäste haben in Zone eins jetzt zwei Euro pro Tag zu zahlen (plus 50 Cent), in Zone zwei 1,50 Euro (plus 40 Cent). Die Zonen wurden neu definiert: Zone eins meint Kernstadt, Kurviertel und Etzoldshain insgesamt; Zone zwei betrifft alle anderen Ortsteile. Bungalow-Besitzer in den Wochenend-Siedlungen zahlen sechs Euro pro Monat; andere Kommune erheben in solchen Fällen oft eine Zweitwohnsteuer.

Das neue Kneipptretbecken für die Kurpark-Erweiterung schwebt ein. Inzwischen ist es eröffnet. Quelle: Jens Paul Taubert

Kurtax-Einnahmen brechen ein

Lagen die Einnahmen aus der Kurtaxe vor Corona bei gut 200 000 Euro im Jahr, brachen sie seither ein: auf 167 000 Euro anno 2020 und in etwa dieselbe Summe im vergangenen Jahr – ein Minus von rund einem Viertel. Die Gründe liegen auf der Hand: weniger Frequenz in den Kliniken, deutlich weniger Übernachtungsgäste. „Wenn sich das Thema beruhigt, steigen die Einnahmen wieder auf das Niveau von 2019 und vielleicht sogar ein Stück darüber“, ist der Bürgermeister zuversichtlich. Das grundsätzliche Problem würde aber auch bei Eintreffen dieser optimistischen Vorhersage kaum gelöst. Die Kurtaxe nutzt die Kur GmbH, um auf der Freilichtbühne „Schmetterling“ im Kurpark von Mai bis September allsonntags eintrittsfrei Kurkonzerte zu veranstalten. Kurterrainwege werden unterhalten, der Kurpark – den die Kommune zuletzt um eine neu gestaltete Fläche am Schwanenteich erweiterte – unterhalten. Es gibt Veranstaltungen für Gäste, Ermäßigungen im „Riff“, den Stadtbus. Und es gibt die Notwendigkeit, mehr zu tun: So soll der Bereich des Weinbergs, der auch Teil des Kurparks ist, in den nächsten Jahren aufgewertet werden.

Von Ekkehard Schulreich