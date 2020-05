Bad Lausick: Kostendebatte um Spielplatz an der Fabianstraße

Bad Lausick

Soll Bad Lausick jetzt die Grünfläche an der Fabianstraße, der Verbindung zwischen Bahnhof und Stadtzentrum, neu gestalten und mit einem attraktiven Spielgerät versehen – oder wäre es besser, das Geld beisammen zu halten? Mit dieser Frage hatte sich der Stadtrat zu befassen. Hatten die Parlamentarier Ende März - damals war der Beschluss Corona-bedingt per Mail an alle gegangen - nicht einigen können, folgte nun eine kontroverse Debatte.

Erstes Kur-City-Projekt

Nicht von ungefähr. Denn ursprünglich sollte die Gestaltung, zu zwei Dritteln über das Programm „Kur-City“ gefördert, 51.000 Euro kosten. Mit 17.000 Euro Eigenmitteln steht es im Haushalt 2019/20 veranschlagt. Allerdings beruhte das auf einer bloßen Schätzung. Als man zu planen begann, ergab sich ein ganz anderes Bild. Der Technische Ausschuss hatte Anfang März, nachdem der Entwurf ausgelegen hatte und Bürger ihre Ideen einbrachten, zudem Veränderungen vorgenommen. Statt einer Pergola sollte nun ein Spielgerät her. Insgesamt stiegen die Kosten auf 168 000 Euro, also das mehr als Dreifache. Zwei Drittel der Summe werden gefördert. Bleiben Eigenmittel von rund 56 000 Euro.

Goerke : Geld besser beieinander halten

„Wir sollten in der Krise ein bisschen mehr Augenmerk walten lassen“, meinte Udo Goerke ( CDU) und mahnte mit Blick auf die Mehrkosten Ausgaben-Disziplin an. „Es gibt im Moment Anlass, vorsichtig vorzugehen. Wir sollten abwarten, was passiert.“ Die Einnahmen der Stadt könnten aufgrund von Steuerausfällen einbrechen. Immerhin hätten erste Unternehmen Stundungen beantragt und Ausfälle angekündigt.

Hultsch : Es ist nicht kritisch

„Die Liquidität sehe ich im Moment nicht so kritisch“, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos), gestützt auf die Aussage von Kämmerin Karla Vierig, wonach die Stadt selbst bei einem Komplettausfall der Gewerbesteuer in diesem Jahr „noch handlungsfähig“ bliebe. Hultsch plädierte mit Nachdruck dafür loszulegen, zumal die Fördermittel bewilligt seien. „Wir machen das für die nächste Generation. Die ist seit Wochen faktisch eingesperrt.“ Zudem wisse keiner, wohin es gehe mit der Städtebau-Förderung. Deshalb gelte es, die Chance zu nutzen.

Lange : Etwas tun für die Kinder

„Will Bad Lausick eine kinderfreundliche Stadt sein? Dann wäre das ein deutliches Zeichen“, sagte Christoph Lange (Unabhängige Wähler). Man habe das in der CDU-Fraktion diskutiert, meinte Marko Krötzsch: Wenn man etwas für Kinder tun wolle, dann besser in der großzügigeren Anlage gegenüber des Bahnhofs. Dass man schon viel für die Heranwachsenden getan habe, bestätigte Tim Barczynski (Linke) mit Verweis auf die Sanierung der Kindereinrichtungen. Doch dabei sollte man nicht stehen bleiben: „Und wenn wir jetzt bei der allerersten Maßnahme über dieses Programm kalte Füße bekommen…“

Die Abstimmung brachte ein klares Ergebnis: Nur zwei Abgeordnete votierten dagegen, zwei enthielten sich. Die Grünfläche, auf der sich das Denkmal für die Opfer von Gewaltherrschaft befindet, soll dem Entwurf zufolge ein „Aufenthaltsraum, der generationsübergreifend nutzbar ist“, werden: mit Stauden-Rabatten, Büschen und Bäumen, einer Spiellandschaft, Sitz-Elementen aus Granitporphyr.

Von Ekkehard Schulreich