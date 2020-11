Bad Lausick: Kriminalität auf niedrigem Niveau

Bad Lausick

Weniger registrierte Straftaten, eine höhere Aufklärungsquote: Die Zahlen, die Polizeirätin Judith Beuchel, Leiterin des Polizeireviers Grimma, am Donnerstagabend im Bad Lausicker Stadtrat vorstellte, zeigten eine positive Entwicklung im Landkreis Leipzig und im Grimmaer Bereich. Im Bad Lausicker Stadtgebiet ist die Situation ambivalent. Es gab es 2019 einen leichten Anstieg, doch liegt die Zahl der Fälle deutlich unter der der Jahre 2017 und vordem.

Wenige Fälle, gemessen an der Einwohnerzahl

„ Bad Lausick befindet sich am unteren Rand der Kriminalitätsbelastung“, führte die Revierleiterin aus. Deutlich werde das an der sogenannten Häufigkeitszahl, der Zahl der Straftaten, gerechnet auf 100 000 Einwohner. Da kam die Kurstadt im vergangenen Jahr auf 3548 Fälle. Für die Nachbarstadt Colditz wurde eine Kriminalitätsbelastung von 5100 festgestellt, für Grimma von 6739, für Wurzen von 9676. Revier-weit wurden 6005 Straftaten zur Anzeige gebracht (2018: 6255). Die Aufklärung stieg leicht auf 63,3 Prozent (62,8). In Bad Lausick lag die Zahl der Delikte bei 284 (2018: 256, 2017: 340).

Statistik beschreibt Auf und Ab

Betrachtet man einzelne Delikt-Arten, ergibt sich für die Kurstadt im Vergleich der Jahre 2019 und 2018 dieses Bild: Zunahme der Körperverletzungen auf 36 (plus eine), der Sachbeschädigungen auf 42 (plus sieben) und des Betrugs auf 64 (plus acht). Rückgang der Diebstähle auf 73 (minus zehn); 2017 hatten sie noch bei 113 Fällen gelegen. Dasselbe trifft für Sachbeschädigungen 2017 zu; damals wurde 61 gezählt. Rauschgift-Delikte verharren bei neun entdeckten Fällen, wobei mit einer erheblichen Dunkelziffer zu rechnen ist.

Hagmaier vermisst Polizeistreifen und Konsequenz

„Die Statistik gibt nur eine Tendenz wieder“, sagte Christian Hagmaier ( AfD) und sprach von einer „rosaroten Darstellung“. Gefühlt habe sich die Zahl der Polizei-Streifen im vergangenen Jahrzehnt halbiert. Es gebe Sachbeschädigungen und Vandalismus in der Stadt. Supermärkte hätten Ladendiebstähle „längst eingepreist“, weil das Vorgehen dagegen nicht konsequent genug sei. Eine „sichtbare Vorbeugung“ vermisst auch Fraktionskollege Hans-Jürgen Kupfer. Diesem Eindruck widersprach die Revierleiterin: „Die Kollegen haben den Ansatz, Präsenz zu zeigen – unabhängig von konkreten Einsätzen.“

Welche Auswirkung die Corona-Beschränkungen auf die Kriminalitätsentwicklung hätten, wollte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) wissen. Zahlen lägen noch nicht vor, da das Jahr ja noch laufe, sagte Judith Beuchel. Es habe im Frühjahr, als über Wochen Ausgangsbeschränkungen galten, wohl weniger Straftaten gegeben. Andererseits habe sich manches verlagert, etwa in Richtung häuslicher Gewalt.

Von Ekkehard Schulreich