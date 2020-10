Bad Lausick: KuH hält Ballendorf zusammen

Bad Lausick/Ballendorf

Wenn Bad Lausick anno 2021 das Jubiläum „200 Jahre Kur“ feiert, wollen sich die Ballendorfer als Wahl-Bad Lausicker einbringen. Sie setzen aber auch eigene Akzente: Die Ballendorfer Feuerwehr begeht ihren Neunzigsten – und der KuH, der Kultur- und Heimatverein, lädt ein, Ballendorfer Geschichte zu entdecken: auf einem GPS-gestützten Lehrpfad, der Anfang des nächsten Jahres online gehen soll.

Trotz Corona war viel los im Dorf

„Der einzige große Dämpfer, den Corona bisher mit sich brachte, war die Absage unseres Open Airs“, sagt Vereinschef Robert Fischer. Knapp 1000 Gäste hatte man im Jahr zuvor bei der Premiere gezählt: „Das Dreifache der Einwohner. Eine Party, die alle Generationen erreichte.“ Und nicht nur das: Die Zahl der vielen Hände, die beim Auf- und Abbau zupackten, zeigte, dass die Ballendorfer zusammen stehen. 2017 in Vorbereitung auf die 650-Jahr-Feier ein Jahr später gegründet, hat sich der KuH – unterstützt durch Feuerwehr, Karnevalisten, Kirchgemeinde, Landfrauen – zu einer gestalterischen Kraft entwickelt. „Mit zwölf Leuten haben wir angefangen. Inzwischen sind wir 60 und in fast jeder Familie vertreten“, sagt Fischer. Die Jüngsten gehen noch zur Schule, Nestor ist der Ortschronist Werner Tischer.

Mit der App Ballendorf erkunden: Eine Station findet man an der Kirche des Bad Lausicker Ortsteils. Quelle: privat

Via GPS durch Ballendorf : ein Spaß für die ganze Familie

Ein Projekt, das Vereinsmitglieder in den vergangenen Monaten voran trieben und das kurz vor dem Abschluss steht, ist ein Entdeckerpfad. „ Ballendorf erzählt seine Geschichte“ ist er überschrieben, und das ist durchaus wörtlich zu nehmen: An den drei Dutzend Stationen im Dorf und in dessen Umgebung lassen sich per App Informationen abrufen, die keine Radio-Moderatoren, sondern Ballendorfer selbst eingesprochen haben. Um die früheste Geschichte und um das bäuerliche Leben geht es, um Napoleonische und andere Kriege, um das Schicksal Vertriebener, die nach 1945 hier eine neue Heimat fanden. Geologie, Sachsens Landvermessung und vieles andere wird ebenso thematisiert.

Pfad kann in den Unterricht eingebunden werden

„Wir sind in den letzten Zügen, müssen noch einen Testlauf mit Ortsansässigen machen“, sagt Sandy Kästner, die das Vorhaben gemeinsam mit Roland Sittner, Werner Tischer, Robert Fischer und anderen realisiert. Wer Ballendorf digital entdecken will, braucht ein Smartphone und eine kostenlose App. Per GPS-Signal auf dem Handy wird man geführt. „Will man das Ganze am Stück durchlaufen, absolviert man sieben, acht Kilometer. Wir wollen die Besucher aber vor allem anfüttern: Sie sollen wiederkommen“, sagt Kästner. Parallel wird es einen Quiz geben, um Schulklassen mit Geografie- und Geschichtsthemen zu erreichen. Geplanter Start: Anfang 2021.

Anja Heinrich (links) und Falkhard Dau bei der Wald-Tour des Ballendorfer Vereins. Quelle: privat

Wanderung durch den Forst und lebendiger Adventskalender

Trotz Corona-Beschränkungen konnte der KuH die Dorf-internen Veranstaltungen weitgehend realisieren. Höhepunkte: die Wanderung durch den Colditzer Forst mit Sachsenforst-Förster Falkhard Dau und Kräuterexpertin Anja Heinrich und das Sportfest mit Volleyballturnier und Familienwettkampf. Weil das Sommerfest für die Rentner ausfallen musste, „wollen wir eine Weihnachtsfeier organisieren, wenn es die Corona-Lage zulässt“, sagt Robert Fischer. Ins Auge fasse man zudem eine Neuauflage des Lebendigen Adventskalenders und einen kleinen Weihnachtsmarkt am ersten Advent. Für 2021 steht das Programm bereits im Groben: Feuerwehr-Festwochenende vom 16. bis 18. Juli, Open Air, kleinere Veranstaltungen für die Dorfgemeinschaft. „Ins Kurstadt-Jubiläum wollen wir uns einbringen mit allem Equipment, das wir haben“, so Fischer. Nicht zuletzt: Die Vereins-Homepage soll fertig werden „als zentrale Plattform für alle Vereine und das Handwerk in unserem Dorf.“

Von Ekkehard Schulreich