Bad Lausick

Lähmte Corona nicht das öffentliche Leben, die Bad Lausicker Stadtbibliothek hätte doppelt Grund zu feiern: Am 1. März öffnet sie neu in bester Innenstadt-Lage in der Markt-Passage. Und kehrt damit zurück in die unmittelbare Nähe ihres Ursprungs. Lehrer Franz Bauer gründete die städtische Bücherei am 5. März 1936 in Räumen des Rathauses – vor 85 Jahren also.

In 14 Tagen wurde der Umzug gestemmt

Der Umzug vom Kurhaus auf dem Badberg, wo die Bibliothek im vergangenen Vierteljahrhundert ihren Sitz hatte, war ein Kraftakt. Binnen dreier Tage wurden Anfang Februar die Zimmer geräumt. Männer des Bauhofs unterstützten maßgeblich Ina Böhme und Christel Haase, die die Ausleihe seit vielen Jahren betreiben. „Ohne die wären wir aufgeschmissen gewesen“, sagt Haase. Um in der Passage die neu aufgestellten Regale zu befüllen, habe man weitere Tage benötigt: „In Summe haben wir zwei Wochen straff gearbeitet.“ Hilfe erhielten die beiden Frauen zudem von einer langjährigen Leserin, die mehrere Tage mit zupackte – nicht zuletzt aus alter Verbundenheit, hatte sie doch früher selbst hier ausgeholfen.

Knapp 9000 Bücher und Medien stehen bereit

Der Fundus der Bibliothek ist beachtlich. Fast 9000 Medien – Bücher vor allem – aber auch Zeitschriften und CDs – umfasst er, verstaut in 45 Regalen, summa summarum mehrere LKW-Ladungen. Wenn trotzdem Bücher-Wünsche offen bleiben, dann werden die nach Möglichkeit über den Austausch-Bestand der Mediothek des Landkreises erfüllt. „Unsere neuen Räume sind stadtnah. Das beschert und vielleicht ein paar neue Nutzer. Dafür haben es die Leser aus dem Neubau ein Stück weiter und auch die Kurgäste“, sagt Ina Böhme. 457 Nutzer zählte man im vergangenen Jahr. Dass es knapp 40 weniger waren als im Jahr zuvor, führt sie vor allem auf die sechs Wochen Corona-Schließung zurück. Allerdings nimmt die Zahl der Leserinnen und Leser seit Längerem in geringem Maß, aber kontinuierlich ab; 2012 waren noch 681 Menschen angemeldet. Stammleser sind vor allem die über 60-Jährigen. Zudem kommen Kindereinrichtungen und Grundschüler gern her.

Bibliothek zog seit 1936 mehrfach um

In den Jahren des Zweiten Weltkrieges kamen sich Buchbestand und Leserzahl sehr nahe, 700 zu 500 war da das Verhältnis. 1950 wurde im Jugendhaus eine separate Abteilung mit Kinderliteratur eingerichtet. Ab 1976 gab es Schallplatten. Dienstälteste Bibliothekarin war Brigitte Lehmann, die von 1958 bis 2001 aktiv war und mehrere Umzüge miterlebte – auch den 1995 in den neu gebauten Komplex aus Kurhaus und Kurhotel, der jetzt verlassen wurde. Dass dieses große Räumen nicht das letzte war, ist schon jetzt klar. Sobald die Kur GmbH das Gebäude der alten Fleischerei am Markt zu ihrem neuen Sitz samt Tourist-Information umgebaut hat, heißt es erneut Kartons packen. Dann geht es wenige Häuser weit hinüber in deren bisheriges Haus.

Eröffnet wird die Bücherei in der Passage am 1. März, 15 Uhr. Bis 12. März sind die Ausleihzeiten reduziert auf montags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Danach gelten die regulären: Montag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich