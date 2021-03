Bad Lausick: Mit Tempo 30 durch Beucha – viele halten sich nicht dran

Bad Lausick

Die Staatsstraße 48, die durch den Bad Lausicker Ortsteil Beucha und durch Wüstungsstein führt, ist Spitze, genauer gesagt: Die amtlich festgestellten Tempo-Überschreitungen sind auf der frequentierten Verbindung Bad Lausick – Kitzscher deutlich höher als anderenorts. Für den Steinbacher Ortschaftsrat sind die Messergebnisse des vierten Quartals 2020 Anlass, erneut mit Nachdruck auf die hohe Gefährdung von Fußgängern innerorts und Radfahrern auch außerhalb hinzuweisen.

Ortsvorsteher: Zu viele ignorieren Tempo 30

„Nahezu jedes vierte Auto sieht rot“, sagt Ortsvorsteher Falk Noack und meint das Blitzlicht der Verkehrsüberwachung: „An nur sieben Messtagen wurden in den Bereichen Beucha und Wüstungsstein 327 Verstöße festgestellt. Das sind eindeutig zu viele.“ Die Fahrbahn sei sehr schmal. Innerhalb von Beucha gebe es keine Fußwege, keine ordentliche Straßenbeleuchtung. Wer mit dem Rad nach Bad Lausick wolle, lebe ebenso riskant. Vor Jahren schon hatte sich der Ortschaftsrat an Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) gewendet, um Abhilfe zu schaffen. Erreicht wurde zumindest, dass innerhalb von Beucha Tempo 30 ausgeschildert wurde. Dem Ortschaftsrat ist das aber nicht genug – zumal das Limit zahlreiche Autofahrer ganz offensichtlich ignorierten.

Wer von Bad Lausick nach Beucha hinein fährt, passiert gleich die Bushaltestelle. Piktogramme auf dem Asphalt sollen auf Passanten hinweisen. Quelle: Jens Paul Taubert

Verstöße gibt es auch anderenorts in Bad Lausick

Das sind die Zahlen: An vier Tagen im Oktober, November und Dezember wurden in Beucha mehr als 640 Fahrzeuge gemessen; 117 waren zu schnell. In Wüstungsstein gab es bei 667 gemessenen Wagen sogar 210 Überschreitungen. Zum Vergleich: Die sanktionierten Tempo-Verstöße auf der Staatsstraße Richtung Grimma, die den Ortsteil Etzoldshain durchzieht, fallen geringer aus. Bei fünf Kontrollen mit 2177 erfassten Fahrzeugen wurden 133 Verstöße aktenkundig. Auf der Bornaer Straße in Bad Lausick (Bundesstraße 176) wurden 1081 Wagen gemessen (39 Verstöße), auf der B 176 in/aus Richtung Ballendorf 751 Fahrzeuge (50 Verstöße).

Forderung nach Geh- und Radwegen bleibt

Fußwege in Beucha, Radwege nach Bad Lausick und nach Kitzscher: Das sind die Beuchaer Kernforderungen an die Verantwortlichen des Landes, aber auch der Stadt. „Wir reden schon so lange darüber. Es müssen endlich Taten folgen“, sagt Falk Noack. Für Radler besonders heikel sei, dass zwischen Kitzscher und dem Bad Lausicker Betonwerk der Seitenstreifen nicht mehr befahrbar sei. Darauf wiesen Schilder hin. „Unbefestigte Fahrbahnränder sind extreme Gefahrenquellen für alle im Straßenverkehr Beteiligten. Weiteres Abwarten seitens der Behörden verschärft die Situation.“

Von Ekkehard Schulreich