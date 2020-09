Bad Lausick

Eine Durchsuchung wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes führte die Polizei am vergangenen Donnerstag nicht nur auf die Spur größerer Mengen Marihuana, sondern auch auf die eines Fahrraddiebes. So fanden Beamte – auch dank eines Spurensuchhundes – neben kleineren Konsumportionen auch ein ganzes Kilogramm Marihuana – versteckt im Komposthaufen im Garten des Verdächtigen. In der Wohnung des 28-Jährigen wurden außerdem Utensilien zum Indoor-Anbau festgestellt. Anwesende Bekannte des Verdächtigen hatten das Pech, im Garten ebenfalls durch die Polizei befragt zu werden – dabei ging es unter anderem um die Herkunft eines 29er Mountainbikes (dunkelgrün mit orangenen Streifen). Der 34-Jährige „Besitzer“ konnte keine genauen Angaben zum Erwerb des Rades machen. Die erste Überprüfung ergab, dass das Bike zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Zu dem Diebstahl des Fahrrads sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese können sich im Polizeirevier Grimma in der Köhlerstraße 3 melden.

Von lvz