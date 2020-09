Bad Lausick

Beide Bad Lausicker Streitpunkte beginnen mit H: Hauptsatzung und Heilwasser-Bohrung. Dass der Zusammenhang zwischen beiden, den Stadtrat Udo Goerke ( CDU) auf der Sitzung am Donnerstagabend herstellte, schlüssig ist, zogen manche in Zweifel. Für Goerke liegt er auf der Hand: Im Falle der pannenbehafteten Brunnenbohrung habe Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) das Parlament lange im Ungewissen gelassen. Mit der Hauptsatzungs-Änderung könnte das Stadtoberhaupt die Macht des Stadtrates weiter aushöhlen.

Hauptsatzung klärt die Spielregeln

Eine Hauptsatzung bestimmt, was Sache ist im kommunalpolitischen Getriebe der Stadt: Sie regelt Zahl und Befugnisse der Ausschüsse und Ortschaftsräte, klärt die Beziehungen dieser Gremien zum Stadtrat, begrenzt Summen, über die der Bürgermeister frei entscheiden kann. Hatte das Thema Ortschaftsräte im Vorfeld für Kontroversen gesorgt – es gab Vorschläge, deren Mitgliederzahl zu reduzieren –, ging es jetzt um die Ausdehnung der finanzielle Verfügungsgewalt des Bürgermeisters außerhalb des Parlaments. Ein Kompromiss, zu dem sich der Verwaltungsausschuss in der Vorwoche hinter verschlossener Tür durchgerungen hatte, galt nichts mehr angesichts der Brunnen-Malaise der gescheiterten Vertiefung.

Goerke : Alle Gewalt geht vom Stadtrat aus

„Der Stadtrat ist derjenige, der die Entscheidungen in der Stadt zu treffen hat. Eine Übertragung an den Bürgermeister kann nur die Ausnahme sein“, sagte Goerke. Die Obergrenzen hätten bisher genügt. Sie auf 10 000 beziehungsweise 25 000 Euro anzuheben, sehe er keinen Grund. Eher Grund zu Vorsicht, denn: „Sie machen, was Sie wollen“, warf er Hultsch mit Blick auf den Brunnen vor: „Wenn bei so einem Millionen-Projekt etwas schief läuft, erwarte ich, dass der Stadtrat informiert wird.“ Das aber sei über Wochen und Monate nicht geschehen.

Hultsch : Im Auftrag gehandelt

Er habe vom Parlament den Auftrag, den Brunnen zu modernisieren. „Das Ziel ist erreicht“, widersprach Hultsch, um sich dann aber zu entschuldigen. Der Probebetrieb des Brunnens sei Mitte der Woche angelaufen; er sei zuversichtlich, dass es mit der Neuprädikatisierung der Stadt als Heilbad klappe.

Brunnen und Satzung zu verbinden, sei für ihn „nicht stichhaltig“, sagte Tim Barczynski (Linke). Christoph Lange (Unabhängige Wähler) bekräftigte das. Peter Hense ( SPD) beunruhigte „das Misstrauen, das da mitschwingt“.

Satzung fällt knapp durch

Der Bürgermeister bot an, die kleinere Summe auf 7500 Euro zu reduzieren: „Keiner will dem Stadtrat die Entscheidungen absprechen.“ Die in vielen Sitzungen diskutierte Satzung rettete er damit nicht. Zwar fand sie bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung eine klare Mehrheit unter den Anwesenden. Die nötige qualifizierte Mehrheit, die Hälfte der gewählten Abgeordneten plus eine Stimme also, verfehlte sie. Angenommen wurden statt dessen die überarbeitete Geschäftsordnung und die neue Bekanntmachungssatzung.

Von Ekkehard Schulreich