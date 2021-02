Bad Lausick braucht neue Gewerbeflächen

Bad Lausick

Zwar sind noch nicht sämtliche Parzellen des Bad Lausicker Gewerbegebietes bebaut, verkauft aber sind sie jetzt alle. Zuletzt stimmte der Stadtrat im Oktober dem Verkauf von zwei Flächen an ein Fensterbau-Unternehmen und an einen Dachdecker-Betrieb zu. Beide sind lange schon hier ansässig und wollen sich perspektivisch erweitern. Zudem ist eine große Halle eines Stahlmöbel-Herstellers im Bau. Für Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) bedeutet diese gute Nachricht zugleich einen Handlungszwang: Die Kommune muss sich zügig um die Neuausweisung von Gewerbeflächen bemühen.

Vermarktung lief viele Jahre eher schleppend

Rund ein Vierteljahrhundert dauerte es, ehe für das 15 Hektar große Gebiet am nördlichen Stadtrand Voll(be)zug gemeldet werden konnte. Nach ersten Ansiedlungen in den neunziger Jahren stagnierte die Nachfrage an Flächen. Verschiedene produzierende Unternehmen – wichtig, weil das Gewerbegebiet genau dafür mit Fördermitteln erschlossen worden war – hatten sich angesiedelt. Anfang 2000 eröffnete vorn an der Staatsstraße eine Tankstelle. Der Bad Lausicker Bauhof bezog ein leer stehendes Objekt. Trotzdem lag die Auslastung 2004 bei gerade einmal 40 Prozent.

Anzeige

Hoffnungen schöpfte die Kommune mit dem Bau der Autobahn 72 und einer verbesserten Verkehrsanbindung. Dass die Flächen nicht nur durch die Stadt selbst vermarktet, sondern auch über den damaligen Muldental-Kreis und die Sächsische Aufbaubank angeboten wurden, hatte seinerzeit kaum einen zählbaren Effekt. Später aber zog die Nachfrage an, sodass die Auslastung stieg. Allerdings verband die Kommune längere Zeit den Flächenverkauf mit einer Frist, in der eine Bebauung in die Wege zu leiten oder zumindest ein Bauantrag zu stellen ist.

Ausweisung neuer Flächen nötig

Zu jenen, die aufgrund der positiven Entwicklung auf den Angerwiesen seit Längerem auf die Ausweisung neuer Gewerbeflächen drängen, gehört CDU-Fraktionschef Udo Goerke. Schon vor zwei Jahren – als noch vier Flächen zu haben waren –, forderte er, sich entsprechende Gedanken machen. Das sei nicht nur wichtig für die lokale Wirtschaft, sondern auch für die Kommune, denn die Gewerbesteuer stelle eine Säule der kommunalen Finanzen dar und sichere damit Handlungsräume.

Kur GmbH erwirbt Land und will es überplanen

Eigens eine Studie zu potenziellen Gewerbeflächen im Stadtgebiet zu beauftragen, wie mancher Stadtrat forderte, hält der Bürgermeister für entbehrlich. Er sondierte selbst das Terrain. Es gebe inzwischen eine Fläche, die mittelfristig hergerichtet und angeboten werden könnte, sagt er. Sie ist rund 1,4 Hektar groß und erstreckt sich südlich der nach Etzoldshain führenden Staatsstraße zwischen dem Kreisverkehr und einer der Deutschen Bahn gehörenden Parzelle. Die Erschließung sei über die Käthe-Kollwitz-Straße möglich; der Verkehr würde das Stadtzentrum nicht berühren. Für die Fläche, die die Kur GmbH kürzlich kaufte, soll jetzt ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Ein angrenzendes Areal, das die Bahn ursprünglich im Paket mit anderen Querbahn-Grundstücken verkaufen wollte – und das Bad Lausick erwarb, um den Radweg Richtung Flößberg bauen zu können –, veräußert der Konzern vorerst nicht. Diese Entscheidung hängt wohl zusammen mit dem Ausbau der Bahnstrecke Leipzig –Bad Lausick – Geithain – Chemnitz für den Fernverkehr, der bis 2028 erfolgen soll und der in diesem Bereich eine Zweigleisigkeit der Trasse vorsieht.

Von Ekkehard Schulreich