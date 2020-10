Bad Lausick setzt auf Kneipp – neues Becken schon in der Erde

Bad Lausick

Ein Kneipp-Tretbecken ist das zentrale Element der Bad Lausicker Kurpark-Erweiterung: Zwischen dem historischen Schwanenteich und dem neuen "Riff-Resort" entsteht zurzeit unter der Regie der Kur GmbH ein neuer Grünzug. Das Becken, das jetzt in die Erde kam, verweist auf ein zweites Profil, auf das die Kurstadt neben dem Thermalwasser setzen will: Anwendungen nach dem Naturheilkundler Sebastian Kneipp. Ein Kneipp-Verein, der das voran treibt, will sich am 9. November gründen – 19.30 Uhr im „Riff“-Konferenzraum.

„Wir schaffen in einer wenig gepflegten Ecke einen Hingucker“, sagt Henry Heibutzki, Geschäftsführer der Kur GmbH. Möglich werde das dank einer Förderung des Freistaates Sachsen und des Bundeswirtschaftsministeriums. Neben viel Grün und Sitzgelegenheiten sind ein Springbrunnen und ein kleiner Wasserspielplatz mit einer archimedischen Schraube geplant. Eingeweiht werden soll alles im Rahmen der Festwoche "200 Jahre Kur" im Juni 2021.

Von es