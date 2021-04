Bad Lausick verschiebt Jubiläum „200 Jahre Kur“ auf 2022

Bad Lausick

Bad Lausick feiert später: Das Jubiläum „200 Jahre Kur“ wird vom Juni 2021 auf das kommende Jahr verschoben. Das beschloss der Stadtrat einhellig. Er folgte damit der Empfehlung der Arbeitsgruppe, die seit Monaten mit der Vorbereitung des Festes befasst ist.

Angesichts der Pandemie habe man keine Sicherheit, was überhaupt möglich ist, sagte der stellvertretende Bürgermeister Tim Barczynski (Linke). Und eine Feier unter großen Einschränkungen komme nicht in Frage. Die geplanten künstlerischen Programm-Höhepunkte lassen sich ohne Weiteres verschieben, meinte er. Bisher seien nur rund 5000 Euro an Vorbereitungskosten aufgelaufen; dieses Geld sei nicht verloren.

„Den Schulen und Vereinen zum Beispiel ist es ja gar nicht möglich, ihre Beiträge für das Jubiläum vorzubereiten“, sagte Udo Goerke (CDU). Die Verschiebung des Festes um ein Jahr sei deshalb konsequent und kein Problem.

Von Ekkehard Schulreich