Bad Lausick will Neugestaltung des Kurparkes in Angriff nehmen

Bad Lausick

In den historischen Bad Lausicker Kurpark wieder Grund hereinbringen: Das beabsichtigt die Stadtverwaltung. Basis dafür ist eine Konzeption, die jetzt mithilfe einer Förderung erarbeitet werden soll. Der Stadtrat stimmte zu, einen solchen Zuschuss zu beantragen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 65 000 Euro. Davon müsste die Stadt knapp 20 000 Euro selbst tragen.

Das Konzept soll den gesamten Park betrachten, der einschließlich des Weinbergs und der jüngsten Erweiterung am Schwanenteich fast 19 Hektar umfasst. „Der Park ist an vielen Stellen in die Jahre gekommen“, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Das betreffe Wege und Treppen, verschlammte Gewässer und zugewachsene Sichtachsen. Das Papier soll die Grundlage bilden für eine schrittweise Sanierung der Anlage in den nächsten Jahren.

Bad Lausick will die Neugestaltung des Kurparkes in Angriff nehmen. Quelle: Thomas Kube

