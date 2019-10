Bad Lausick will Stau am Bahnübergang auflösen

Bad Lausick

Bad Lausick ist Dutzende Male am Tag eine geteilte Stadt. Die Trenn- ist die Bahnlinie: Ist die Schranke am Übergang Ballendorfer Straße geschlossen, staut sich der Verkehr in alle Richtungen mitunter mehrere hundert Meter. Ein Jahrzehnte altes Problem, das zweifellos größer wird, lässt die Bahn erst Fernzüge fahren und verdoppelt die Expresszüge zwischen Leipzig und Chemnitz. Die AfD setzte das Thema jetzt auf die Tagesordnung des Stadtrates.

Eine Brücke müsste Bad Lausick mitfinanzieren

„Eine schon jetzt nicht hinzunehmende Belastung für den innerstädtischen Verkehr und den Durchgangsverkehr auf der B 176“, diagnostiziert der Beschluss-Antrag, den die AfD-Fraktion in die Oktober-Sitzung des Parlaments einzubringen gedachte.

Sie wollte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) drängen, mit der Deutschen Bahn AG über Lösungen zu sprechen. Und schloss einen konkreten Vorschlag ein: den Bau einer Brücke, die in Verlängerung der Gartenstraße hinüber zur Heinrich-Heine-Straße führten könnte. Eine Brücke mit Tonnage-Begrenzung, die vor allem für die Bad Lausicker eine Entlastung wäre. Zudem: „Die Kosten sollen in vollem Umfang von der DB AG getragen werden.“

Bürgermeister will Lasuv für Planung gewinnen

„Fraktionsübergreifend ist unstrittig, dass der Bahnübergang verkehrstechnisch keine Ideallösung darstellt“, formuliert es Michael Hultsch. Da müsse sich unbedingt in den nächsten Jahren etwas ändern. Im Gespräch mit der Bahn – die Mitte September den Parlamentariern ihre Pläne für den Streckenausbau umrissen hatte – sei er bereits. „Aus Sicht der Bahn ist der Übergang sicher. Auch bei einem Ausbau der Strecke sieht sie keinen Grund, hier etwas zu tun.“

Wartende Autos seien nicht das Problem des Konzerns. Hinzu komme die gesetzlich verankerte Drittelung der Kosten etwa für eine Brücke, zu finanzieren von der Bahn, dem Bund und dem Baulastträger. Letzterer sei im Falle der B 176 das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), im Falle der von der AfD vorgeschlagenen Brücke aber die Stadt.

Am Bahnübergang Bad Lausick müssen Autofahrer geduldig sein. Quelle: Jens Paul Taubert

Deshalb gelte es, das Lasuv zu gewinnen, „in die Planungen einzusteigen“, so Hultsch. Noch in dieser Woche werde er mit der Behörde den Kontakt suchen. Die Bahn habe ihm signalisiert, sich unter dieser Voraussetzung einer Mitfinanzierung nicht zu entziehen. In der nächsten Sitzung des Stadtrates werde er Bericht erstatten. Denn klar sei auch ihm: „Wenn der Halbstunden-Takt kommt, wird es noch schlimmer.“

AfD : Bahn soll Kosten komplett tragen

„Unser Ziel wäre natürlich, dass die Bahn für die Kosten der vorgeschlagenen Brücke vollständig aufkommt“, sagt AfD-Fraktionschef Stefan Meißner. Man stelle den Antrag aber zwischenzeitlich zurück, um die Gesprächsergebnisse abzuwarten. Selbst handeln könnte aber auch die Kommune – und die Einbahnstraßen-Regelung für die Stichstraße hinter der Tankstelle überdenken. Weil die viele in Richtung Buchheim Fahrende nutzten, sorge das für zusätzliche Staus auf dem Bahnübergang.

Von Ekkehard Schulreich