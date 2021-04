Bad Lausick will ein neues Gewerbegebiet entwickeln

Bad Lausick

Ein neues Gewerbegebiet soll am nördlichen Stadtrand von Bad Lausick entstehen. Der Stadtrat stimmte zu, einen Bebauungsplan „Gewerbegebiet an der S 11“ auf den Weg zu bringen. Die ins Auge gefasste Fläche südlich der Staatsstraße 11 zwischen dem Kreisverkehr und der Bahnstrecke ist 1,5 Hektar groß. Derzeit wird sie als Acker und Grünland genutzt. Vier oder fünf Unternehmen könnten sich hier ansiedeln. Eine kleine Stichstraße soll die Erschließung sicherstellen.

Gewerbeflächen in Wahlprogrammen angepeilt

Das Thema Schaffung von Gewerbeflächen sei in allen Wahlprogrammen zur jüngsten Stadtratswahl auf irgend eine Weise enthalten gewesen, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Zu Recht, denn die Kapazität des in den 1990er-Jahren entwickelten Gewerbegebietes Angerwiesen sei ausgereizt, und der Bedarf sei zweifellos vorhanden. Ortsansässige Firmen suchen Möglichkeiten, sich zu erweitern, so Hultsch. Andere wollen in Bad Lausick sesshaft werden. Beidem wolle man Rechnung tragen.

Kur GmbH übernimmt Entwicklung des Areals

Die Fläche, die jetzt überplant werden soll, erwarb zu diesem Zweck die Kur GmbH. Sie wird sich im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages um die Planungen und die Erschließung kümmern. Der Stadtrat stimmte ohne Diskussion zu.

Von Ekkehard Schulreich