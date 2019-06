Bad Lausick

Dass ohne den ehrenamtlichen Einsatz vieler das Leben in Bad Lausick ärmer wäre, für Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) steht das außer Frage. „Durch dieses uneigennützige Engagement, egal ob auf sozialem, gesellschaftlichem oder sportlichem Gebiet, ist der Erhalt der Gemeinschaft oder die Realisierung von Projekten erst möglich“, sagt er.

Das verdiene einen öffentlichen Dank. Hultsch zeichnete nach seinem Amtsantritt erstmals 2017 Ehrenamtliche aus – und belebte damit die Tradition des Ehrenamtspreises neu, die zwischenzeitlich zum Erliegen gekommen war. Zu Jahresbeginn 2019 hatte er wieder um Vorschläge gebeten. Die Auszeichnung fand im Rahmen der Kurkonzert-Reihe im Kurpark statt. Die nächste Ehrenamtspreis-Verleihung ist 2021 vorgesehen, im Jahr des Jubiläums „200 Jahre Kur“.

Im Einsatz für den Chorgesang in Bad Lausick

Zwei Jahrhunderte gibt es den Männerchor Bad Lausick noch nicht, immerhin aber stattliche 165 Jahre. Michael Marquardt, Erster Vorsitzender des Ensembles seit 2010, erhielt den Preis in der Sparte Kultur. Der zweite Bass und Sänger im Doppelquartett besitze, so bescheinigen es ihm seine Sänger, Leitungs- und Führungsqualitäten.

Die zeigten sich unter anderem bei der Durchführung kultureller Veranstaltungen in Bad Lausick und Umgebung, so von Chöretreffen, Konzerte in Kureinrichtungen und in Seniorenheimen in Bad Lausick, Geithain, Borna und Grimma und dem vielen unvergesslichen Chorauftritt im Völkerschlachtdenkmal Leipzig 2014. Der Ausspruch des Dichters Novalis „Idealist sein heißt: Kraft haben für andere", sei ein Credo für den selbstständigen Kfz-Meister.

Im Einsatz für die Jugendfeuerwehr

Marcel Stengel und Mike Henschel aus Buchheim bewegen sich ehrenamtlich auf ganz anderem Terrain: Sie engagieren sich für die Jugendfeuerwehr in ihrem Ortsteil, halfen bei der Etablierung des Buchheimer Weihnachtsmarktes in Partnerschaft zum Kinderhospiz Bärenherz Leipzig. „Die beiden sind wöchentlich für die Feuerwehr aktiv, aber auch ihren Familien verpflichtet. Doch stellen Sie diese Verpflichtung des Öfteren in den Hintergrund“, heißt es in der Laudatio.

Im Einsatz für den Sport in Lauterbach

Eckhard Zeidler ist seit Ende der achtziger Jahre in der Sportgemeinschaft Lauterbach aktiv, fungiert als ihr Präsident, ist gleichzeitig Ortsvorsteher. Er trage Sorge für den Zusammenhalt im Ort, organisiere zahlreiche Veranstaltungen wie das jährliche Vereinsfest und die Dorfmeisterschaften in verschiedenen Disziplinen. Maßgeblichen Anteil hatte der Mann, der bis 1994 Bürgermeister von Lauterbach war, an der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses.

