Bad Lausick

Noch am Anfang befinden sich die Ermittlungen zu einem Brandanschlag auf ein Firmengelände in Bad Lausick. Das sagt Katlen Zink, stellvertretende Pressesprecherin des Landeskriminalamtes in Dresden, auf LVZ-Nachfrage. Bisher Unbekannte hatten in der Nacht zum 18. März vier Fahrzeuge des Unternehmens Elektro-Lehmann angezündet. Sie richteten einen Sachschaden von rund 50 000 Euro an.

Politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen

„Die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung werden mit großer zeitlicher und personaler Intensität geführt“, so Zink. Ein politischer Hintergrund sei nicht ausgeschlossen. Im Zuge der Ermittlungen, die das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum im Landeskriminalamt übernommen hat, würden Parallelen zu ähnlich gelagerten Delikten geprüft. Das betrifft etwa einen Anschlag in derselben Nacht auf Baumaschinen im vogtländischen Treuen. Im Herbst vergangenen Jahres waren Baukräne auf einer Leipziger Baustelle in Brand gesteckt worden.

Von es