Bad Lausick

Fünf Boote auf dem Dach stehen für die Ostsee, die keine 300 Meter entfernt auf den Usedomer Strand aufläuft: Für das Familienhotel, das der Bad Lausicker Architekt Axel Höer entworfen hat, ist die kleine Flotte in luftiger Höhe mehr als nur Zierrat. Denkbar, dass jedes der Boote eine Mini-Suite wird. Stehen könnte das Hotel in Karlshagen Mitte des Jahrzehnts. Es wäre nicht Höers allererstes, sind doch Hotel- und Pflegeheim-Bauten Felder, denen sich der 55-Jährige jetzt verstärkt zuwendet.

Mit einem Hotel im Bad Lausicker Kurviertel fing es an

Sein erster Hotelbau, eher eine Villa, die sich einfügte in die historische Bausubstanz des Bad Lausicker Kurviertels, war das Hotel am Kurpark. 1994 war das, dem Jahr, in dem Axel Höer in der Kurstadt sein Büro gründete, bis 2007 mit dem Partner Frank Wittig. „Im Grunde schließt sich jetzt ein Kreis“, sagt er. Ein Kreis, der zahlreiche Gebäude in Bad Lausick selbst, in der Leipziger Region und darüber hinaus einschließt: den Sitz von Sächsischer Bläserphilharmonie und Deutscher Bläserakademie am Kurpark, die Bad Lausicker Mehrzweckhalle, das „Riff-Resort“, einen Hort in Naunhof, diverse Einfamilienhäuser und Geschäftsbauten.

Ein Sachse projektiert auf Usedom

„Wenn jemand aus Sachsen kommt und auf dieser schönen Insel ein Hotel baut, dann ist das nicht einfach, die Behörden zu überzeugen“, sagt Axel Höer mit Blick auf das Karlshagener Projekt eines privaten Investors. Höer hat ihm den Entwurf geliefert für ein Haus mit viel Transparenz dank gläserner Fassade, mit einem großen Pool im Innenhof, einem ausgedehnten Wellness-Bereich: „Das ist wichtig, damit das Haus ganzjährig genutzt werden kann.“ Zurzeit wird der Bebauungsplan angepasst. Wann der erste Bagger anrollt, ist offen.

Von der Dach-Bar aus den Start der Flieger beobachten: In diesem Hotel soll das bald möglich sein. Quelle: Axel Höer

Airport-Hotel mit sehr guter Energie-Bilanz

Weiter ist da das Vorhaben eines Businesshotels in unmittelbarer Nachbarschaft des Rhein-Main-Flughafens in Frankfurt. Hier läuft das Baugenehmigungsverfahren. Höer hat „ein Fast-Null-Energie-Haus“ konzipiert mit Photovoltaik auf dem Dach, an der Fassade, auf dem mit Glas überwölbten Innenhof (“ein Klima-Puffer“). Wer hier eincheckt, hat von den Penthouse-Appartements oder der Dach-Bar einen hervorragenden Blick auf eine der Startbahnen.

Hotel-Fachleute aus drei Ländern kooperieren

„Hotels zu entwerfen und zu bauen, ist sehr komplex“, sagt Höer, der das Studium Bauingenieurwesen in Weimar später um eines der Architektur in Leipzig ergänzte. Seit zwei Jahren engagiert er sich im Arbeitskreis Hotel-Immobilien, in dem Fachleute der Branche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen arbeiten. In Zeiten, da die öffentlichen Aufträge weniger würden, sei es gut, sich hier ein neues Terrain zu erschließen, sagt er. Zu dem gehörten auch Pflegeheim-Neubauten, die er in seinem Bad Lausicker Büro entwickelt. Stehen sollen sie bald in Magdeburg, im thüringischen Wurzbach, im hessischen Eschwege.

Zusammenarbeit mit der Leipziger Hochschule HTWK

Gern bindet Axel Höer, der sechs Mitarbeiter hat, in Projekte den Berufsnachwuchs ein. Kontakte unterhält er so zur Hochschule für Technik, Wissenschaft und Kultur (HTWK) in Leipzig, wo er selbst mal einen Lehrauftrag hatte. „Das hilft den Studenten, Fuß zu fassen. Und für mich ist es eine Horizont-Erweiterung. Nicht im eigenen Saft zu schmoren, ist sehr wichtig.“

Von Ekkehard Schulreich