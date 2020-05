Bad Lausicker CDU wirft Stadt eigenmächtiges Handeln beim Wohnstätten-Bau vor

Bad Lausick

Der Neubau der sozialtherapeutischen Wohnstätte, den die Arbeiterwohlfahrt in Bad Lausick errichten will, könnte stehen. An der Baugenehmigung liegt der Verzug nicht. Die gibt es seit einem Jahr - „im Einvernehmen und mit Zustimmung“ der Stadt. Grünes Licht, obwohl sich der Technische Ausschuss klar gegen die zuletzt vorgelegte Variante ausgesprochen hatte. Udo Goerke ( CDU) brachte diesen Widerspruch auf der Stadtratssitzung am Donnerstag Abend zur Sprache - und Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) in Erklärungsnot.

Goerke : Handeln gegen Bad Lausicker Interessen

„Was treibt Sie eigentlich an, sich so offensichtlich gegen die Interessen der Stadt und für die AWO einzusetzen?“ – In dieser Frage gipfelte, was Goerke in der Sache zusammen trug. Keinesfalls gegen den Ersatzbau der Wohnstätte für psychisch kranke Menschen an der Erich-Weinert-Straße hatte sich der Ausschuss der Stadt im Oktober 2018 positioniert. Die Einordnung des winkelförmigen Baus in das Gelände des einstigen „Waldfrieden“-Kinderheims allerdings fand er aus städtebaulicher Sicht „nicht zumutbar“. So steht es im Protokoll. Die Belichtung sei beeinträchtigt, die sonnige Südseite nicht ausgenutzt. Die außen liegenden Fluchttreppen störten das Bild. Die Geschosshöhe „könnte überdacht werden“. Fazit: „In der vorliegenden Form abgelehnt“.

Baumfällung gegen Widerstand durchgesetzt

Umso erstaunter zeigte sich Goerke über die Auskunft, die er vom Bauordnungsamt des Landkreises erhielt: Die Kommune habe zugestimmt. Schon bei der Fällung des parkähnlichen Baumbestands auf dem Wohnstätten-Gelände, das die AWO in Erbbaupacht nutzt, hätten sich Ungereimtheiten ergeben, so der CDU-Fraktionschef. Gerodet wurde bereits Anfang 2018, als es weder eine Baugenehmigung noch die gesicherte Finanzierung des Vorhabens gab - gegen den Widerstand von Stadträten. Und was die Verhandlungen mit der AWO über den Pachtvertrag betraf, da habe man den Bürgermeister förmlich „zum Jagen tragen müssen“, um städtische Interessen zu wahren.

Hultsch : Lasse mir nichts unterstellen

„Ich lasse mir nichts unterstellen“, reagierte Michael Hultsch schmallippig auf Goerkes Argumentation. Wie trotz protokollierter Ablehnung im Ausschuss ein Ja an die Baubehörde gegeben werden konnte und wer das tat, könne er „nicht erklären. Ich weiß es nicht.“

Als die Baugenehmigung vorlag, der Widerspruch augenfällig geworden sei, hakte Goerke nach, „war das für Sie nicht Anlass, dem nachzugehen?“ Die Kommune habe bei Baugenehmigungen ohnehin wenig Spielräume, antwortete Hultsch: „Das Landratsamt ist die Behörde, die entscheidet.“

Die anderen Stadträte – schweigen

Es blieb ein Duell mit offenem Ausgang. Kein anderer der Stadträte bezog Position. Nach diesem Schlagabtausch unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges endete der öffentliche Teil der Ratssitzung.

Von Ekkehard Schulreich