Bad Lausicker Eisfasching ohne Eis

Bad Lausick

Es ist schon ein paar Jahre her, dass der Bad Lausicker Schwanenteich komplett zugefroren war. Und genau dann konnten Interessenten beim Eisfasching immer ein paar Runden drehen. „Für die schnellste Umrundung gab es Wanderpokale“, erinnerte sich Jens Graulich vom gastgebenden Faschings- und Karnevalsklub Bad Lausick ( FKK) bei der Neuauflage am Sonnabend. Für die Kinder habe es zusätzlich immer Bügeleisen-Curling gegeben.

Spielstationen garantieren trotzdem Spaß

Der Verein lädt seit rund 20 Jahren zum Eisfasching an den Schwanenteich. „Wenn das Eis fehlt, dann haben wir beim Weihnachtsbaumweitwurf und bei verschiedenen Spielstationen unseren Spaß“, so Bernd Neitsch, der gemeinsam mit Graulich am Grill stand. „Heute sind fast alle Mitglieder unseres Vereins mit dabei.“ Unterstützung kam auch vom benachbarten Freizeitbad „Riff“, das den Strom zur Verfügung stellte.

Ursula und Wolfgang Holtsch mögen auch Eisfasching ohne Eis. Quelle: Bert Endruszeit

Kurstadt war nie richtige Faschingshochburg

In den vergangenen Jahren hatte der FKK seine Aktivitäten mehr und mehr zurückfahren müssen. „Ich war bei uns mal fürs Ballett verantwortlich“, sagte Irena Kipker, „aber wir können ja nicht mehr im Kurhotel auftreten, und aus dem typischen Ballettalter sind wir mittlerweile raus.“ Das sei eine schöne Zeit mit tollen Programmen gewesen, „die wir uns alle selbst ausgedacht hatten. Heute gibt es fertige Programme im Internet“. Ein voller Erfolg sei auch der Weiberfasching in der Hudelburg gewesen.

„Doch mittlerweile haben fast alle Vereine Nachwuchsprobleme, die Kinder ziehen alle sonst wohin.“ Erschwerend komme noch hinzu, dass Bad Lausick nie eine richtige Faschingshochburg gewesen sei. Das können auch Ursula und Wolfgang Holtsch bestätigen: „Die Bad Lausicker sind lahm, die kommen nicht aus dem Knick. Es ist eigentlich traurig, wie wenig heute hier dabei sind, dabei haben wir 8000 Einwohner.“ Beide stammen aus Kitzscher, dort waren sie früher regelmäßig beim Fasching aktiv. „Zum Umzug sind wir dort aber immer noch dabei.“

Achmed Kipker betätigt sich als Moderator und Schiedsrichter. Quelle: Bert Endruszeit

Duelle beim Weihnachtsbaumweitwurf

In seinem Wolfskostüm war Vereinsmitglied Achmed Kipker nicht zu übersehen. „Ich bin Gründungsmitglied beim FKK“, verriet Kipker, der hauptberuflich als Sportlehrer am Grimmaer Gymnasium arbeitet. Sportlich war er auch beim Eisfasching unterwegs: Als Moderator feuerte er die Besucher beim Weihnachtsbaumwerfen an. Dabei gab es schnell wahre Duelle. „Die Technik ist hier ganz entscheidend“, betonte Vereinsmitglied Björn Kreutzer. „Perfekt ist eine Variante wie beim Hammerwerfen. Schließlich hat so ein fliegender Baum ja auch einen großen Luftwiderstand.“

Faschingstanz im Februar

Für strahlende Kinderaugen sorgte Henriette Weber. Sie verwandelte Gesichter in wahre Farbfeuerwerke. „Ich habe sogar mal Kunst studiert, da sollte ich ein Einhorn doch hinbekommen“, meinte sie schmunzelnd. Denn genau dieses Motiv wünschte sich die vierjährige Holly.

Die vierjährige Holly wird von Henriette Weber in ein Einhorn verwandelt. Quelle: Bert Endruszeit

Die nächste Veranstaltung des FKK findet im kommenden Monat statt. Dann treffen sich die Närrinnen und Narren zum Faschingstanz im Saal der Dynastie. Der Kartenverkauf beginnt in diesen Tagen, Tickets gibt es aber auch an der Abendkasse.

Von Bert Endruszeit