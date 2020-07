Bad Lausicker Milchtankstelle zerstört: Solidarität in Heinersdorf

Bad Lausick

Das Milchparadies von Susann (38) und Udo Schönberg (36) in Bad Lausick gibt schon seit fünf Wochen keine Milch mehr. Seit unbekannte Täter die Milchtankstelle unmittelbar an der Bundesstraße 176 am Abzweig nach Kitzscher heimsuchten und mit roher Gewalt Schlösser und Automaten aufbrachen, fließt dort kein Tropfen Milch mehr. Dem Geschwisterpaar, das auf einem Dreiseitenhof einen Landwirtschaftsbetrieb mit Milchkühen betreibt, fehlen damit wichtige Einnahmen. Sie und ihre Kunden sind fassungslos.

Mehr als 7500 Euro Reparaturkosten

„Ich habe meine Milch und Eier immer dort geholt“, erzählt Elke Natzke, die in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnt und auf frische, regionale Lebensmittel zählt. Ihrer Erinnerung nach sei die Milchtankstelle schon einmal demoliert worden, doch dieses Mal entstand weitaus größerer Sachschaden. Laut Susann Schönberg summieren sich die Reparaturkosten auf fast 7500 Euro. Geld, das sich die jungen Landwirte nicht mal eben aus den Rippen schneiden können. Allein die Neuanschaffung eines Zahlungssystems für Münzen koste rund tausend Euro und das für Scheine 2000 Euro.

Von der Versicherung falsch beraten

Ihre Versicherung in Borna lehnt bis jetzt jede Zahlung ab - mit der Begründung, dass es sich um einen „einfachen Diebstahl“ handle. „Das ist mehr als frech“, findet die 38-Jährige und fühlt sich „komplett falsch beraten“ und immer neuen Fallstricken ausgesetzt. Der Milchautomat werde versicherungstechnisch wie ein Geldautomat behandelt und selbst der vereinbarte Ertragsausfall komme nur bei einem Feuerschaden zum Tragen. Die Bad Lausicker verstehen die Welt nicht mehr.

Spendensammlung im Dorf

Das Schicksal der Geschwister hat in Heinersdorf und Umgebung eine Welle der Spendenbereitschaft ausgelöst. Mittlerweile ist der ganze Ort auf den Beinen, um die jungen Landwirte zu unterstützen. Brennstoffhändler Gerd Beyerlein (67) geht persönlich von Haus zu Haus und bittet um Spenden, daneben spricht er Passanten an, die am Milchparadies anhalten und Milch tanken wollen. „Mein Brennstoffhandel ist gleich daneben, da husche ich schnell mal rüber.“

Biobauer spendet Einnahmen vom Juli

Die Resonanz ist überwältigend. Je nach Geldbeutel geben die Einwohner und treue Kunden bis zu 50 Euro für den guten Zweck. Ein Biobauer aus der Nähe wolle sogar seine kompletten Einnahmen aus dem Gemüseverkauf im Juli für die Milchtankstelle spenden, berichtet der 67-Jährige. „Die beiden sind so fleißig und arbeiten oft bis in die Nacht hinein“, zieht er den Hut vor dem Geschwisterpaar, „da muss man einfach helfen. Sie haben es wirklich verdient.“

Reparatur in Eigenleistung

Gegenwärtig reparieren Udo und Susann Schönberg ihr Milchparadies in Eigenregie, wollen voraussichtlich Ende nächster Woche wieder öffnen. „Obwohl wir gerade wahnsinnig viel zu tun haben, weil wir mitten in der Haupterntezeit stecken“, ergänzt die junge Frau. Ihre Tankstelle wollen die Landwirte künftig mit einer Überwachungs- und Sicherheitsanlage ausstatten, um gegen unliebsame Besucher gewappnet zu sein. So eine „Überraschung“ wie in den Abendstunden des 18. Juli wollen sie nie wieder haben. „Wir haben die Täter vermutlich sogar gesehen, es war gegen 20 Uhr“, erinnert sich die Bad Lausickerin. „Einer stand vermutlich Schmiere, der andere war drinnen. Kurz danach hat eine Kundin bemerkt, dass die Schlösser weggebrochen waren...“

Kostenfreier juristischer Beistand

Für die Spendenaktion ihrer Kunden sind die Landwirte sehr dankbar. Darüber hinaus habe Rechtsanwalt Peter Hense aus Bad Lausick kostenfrei seine juristische Hilfe angeboten. „Das hat uns wahnsinnig bewegt“, sagt Susann Schönberg.

Von Kathrin Haase