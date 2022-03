Bad Lausick

Der Krieg gegen die Ukraine, das Leid der Menschen dort und jener, die aus ihrem Land flüchten mussten – all das lässt die Mädchen und Jungen der Bad Lausicker Oberschule sowie ihre Pädagogen nicht kalt. Um Mitgefühl zu symbolisieren, regte der Schülerrat gestern eine symbolische Aktion an. Schüler und Lehrer, viele in den ukrainischen Landesfarben blau und gelb gekleidet, bildeten auf dem Schulhof das Zeichen der Friedensbewegung.

Bad Lausicker Oberschüler zeigen sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Quelle: Torsten Müller

Von es