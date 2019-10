Bad Lausicker Rollschuhbahn wächst um Bauspielplatz

Bad Lausick

Eine Dirtbike-Strecke, eine Fahrradwerkstatt, ein Volleyballplatz und ein kleiner Garten: In Bad Lausick entwickelt sich auf der alten Rollschuhbahn ein Paradies für Jugendliche. Doch die Visionen, die der Kinder- und Jugendring (KJR) des Landkreises Leipzig für das Gelände in der Glastener Straße in Bad Lausick hat, gehen noch weit darüber hinaus.

Vor wenigen Tagen erst hatte der KJR zum Jugendaktionstag eingeladen und rund 60 Jugendliche um sich geschart. Unter dem Motto „Jugendkultur entdecken“ gab es nicht nur „Action-Painting“ (gemalt wurde mit Haushaltsgegenständen wie Nagellack und Klobürsten), sondern auch einen Kurs für Dirtbike-Anfänger und Vorträge zu verschiedenen Jugendkulturen.

„Das Gelände ist gedacht für Jugendliche und deren Aktionen, wir wollen hier einen interkulturellen Begegnungsort schaffen“, erklärt Sebastian Jung, Projektleiter der alten Rollschuhbahn. Die Heranwachsenden sollen hier eigene Freiräume gestalten, Ideen einbringen und sich dann auch – mit Unterstützung – um deren Umsetzung bemühen.

Elfjähriger will imkern – und „Rolle-Honig“ produzieren

Eine Idee zur weiteren Gestaltung des Areals kommt von Louis. Für den Elfjährigen ist die Rollschuhbahn schon seit geraumer Zeit das zweite Zuhause. Nun will er das mit einer eigenen kleinen Imkerei aufhübschen. „Für einen Imkerkurs bin ich schon angemeldet, und die ersten Bücher dazu habe ich auch schon gelesen“, erzählt er.

Für ihn sei daher bereits klar, dass die Bienenstöcke künftig neben dem Garten stehen, „dort kommt viel Sonne hin“. Einen Namen für den dort hergestellten Honig hat Louis ebenfalls gefunden: Rolle-Honig. Nun sucht er noch Imker, die ihm ein oder zwei Bienenvölker schenken könnten. „Und vielleicht kann sich ein erfahrener Imker auch vorstellen, uns in der Anfangszeit zu unterstützen“, sagt Marcus Stöver vom Flexiblen Jugendmanagement des KJR.

Offene Werkstatt ergänzt Fahrradwerkstatt

Bei einem anderen Projekt hingegen sind Jugendliche und KJR über die Planungen längst hinaus: Die offene Werkstatt nimmt feste Formen an. „Zumal wir über den Sächsischen Mitmachfonds 15.000 Euro dafür bekommen“, sagt Jung. Neben der bisherigen Fahrradwerkstatt soll in den kommenden Wochen eine Werkstatt entstehen, in der alles repariert werden kann, was kaputt ist. „Hier wird es Werkel- und Bastelangebote geben“, verrät Jung.

Lena, Sebastian und Laura (von links) tüfteln in der Fahrradwerkstatt. Quelle: Julia Tonne

Wer darüber hinaus an größeren Bauwerken tüftelt, kann sich künftig auf dem Bauspielplatz austoben. Auch ein solcher soll auf dem Gelände Platz finden und den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit eröffnen, den „Werkzeugführerschein“ zu machen. Außerdem wünschen sich Jung und Stöver einen Basketballplatz und mobile Fußballtore. Zunächst einmal aber wird der Gerätecontainer während der Herbstferien in Angriff genommen. Er erhält eine Boulderstrecke, also Klettergriffe, und soll neu gestaltet werden.

Bauwoche „Rolle vorwärts“ in den Herbstferien

Eine Vision von Jung hingegen braucht wohl noch viel Zeit, viel Ausdauer und eine unsterbliche Hoffnung, dass es gelingt: Die Wiederherstellung der Rollschuhbahn als solche. „Das ist machbar, aber eine langfristige Idee“, sagt der Projektleiter.

Malen mit Alltagsgegenständen: Zum Einsatz kommen beim "Action Painting" unter anderem Nagellack und Klobürsten. Quelle: Julia Tonne

Der Kinder- und Jugendring lädt in der zweiten Ferienwoche (21. bis 25. Oktober) zur „Rolle vorwärts“ auf das Gelände ein. Heißt: An allen Tagen wird gebaut, getischlert, gezimmert, geschweißt. Die jungen Besucher bauen unter anderem Spielgeräte, Dächer und Schaukästen unter Anleitung vom Holzbau Jan Körner und Tina Höhle sowie mit Hilfe von Fachausbildern der TDE aus Espenhain. Warmes Mittagessen und die Übernahme der Fahrtkosten seien garantiert. Anmeldungen für die Woche sind unter der Telefonnummer 0163 6878787 oder per Mail an rolle@kjr-ll.de möglich.

Von Julia Tonne