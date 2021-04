Bad Lausick

Er fährt und fährt. Mit nur wenigen Passagieren, nicht selten ohne einen einzigen Fahrgast: Jetzt hat der Bad Lausicker Stadtbus, durch die Grundschüler „Lausi“ getauft, eine neue Fahrtstrecke. Die führt nah am Markt vorbei und soll die Attraktivität der im Dezember 2019 eingerichteten Linie erhöhen. Die neue Route ist nicht die einzige Veränderung.

Zu wenige steigen bisher ein

„Die Fahrgastzahlen bewegen sich auf niedrigem Niveau. Teilweise ist dies auch Corona geschuldet. Dadurch entfallen viele Arbeitswege und Freizeit-Aktivitäten. Die Menschen überlegen sich außerdem, ob sie bestimmte Wege überhaupt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, etwa aufgrund der Maskenpflicht, zurücklegen“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig. Insofern falle die ohnehin schwere Etablierung des neuen Verkehrsmittels Stadtbus in eine Zeit, die dem Ziel einer praktikableren öffentlichen Mobilität in Bad Lausick eher entgegen wirke. Doch entmutigen lasse man sich nicht, sondern bessere nach.

Der Bad Lausicker Stadtbus verkehrt jetzt auf einer neuen Route. Quelle: Mitteldeutscher Verkehrsverbund/Regionalbus Leipzig

Haltestelle nahe des Marktes soll Zuwachs bringen

„Durch die neue Haltestelle unmittelbar in Marktnähe ist das Stadtzentrum besser erreichbar“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Eine Verbesserung biete auch die Verkehrslösung an der Oberschule: Der Bus hält nicht mehr in der Turnerstraße – wo er über Monate im Halteverbot gegenüber der Schule stand und dort für Kritik sorgte, ehe er in die Mühlstraße rückte –, sondern er steuert jetzt die zentrale Haltestelle in der Turnerstraße an, wo sämtliche Busse ankommen und abfahren.

Vor einem Jahr musste die Endhaltestelle in der Frohburger Straße aufgegeben werden. Der Bus stand im Halteverbot. Quelle: Ekkehard Schulreich

Kein Bus mehr zur Bläserakademie

Der Stadtbus, offizielle Kennung BL-A, durchquert Kernstadt und Kurviertel auf einer neuen Route. Stündlich startet er im westlich gelegenen Gewerbegebiet Angerwiesen, das damit angebunden wird, rollt durch die Burgstraße und die August-Bebel-Straße zur Oberschule, erreicht dann den Bahnhof (Westseite). Danach fährt er nicht mehr über die Bahnschranke, sondern nutzt die Brücke, steuert beide Kliniken an, dann die Ostseite des Bahnhofs. Via Freizeitbad „Riff“ geht es über die Erich-Weinert- und die Schillerstraße durchs Neubaugebiet zur Endstelle Dr.-Schützhold-Platz. Die Schleife hin zur Deutschen Bläserakademie entfällt wie die ebenso schmale Passage von Wald- und Badstraße. Der Bus verkehrt im Stundentakt – montags bis freitags zwischen 5.30 und 20 Uhr, sonnabends und sonntags zwischen 8.30 und 19 Uhr.

Linie 610 verstärkt den Takt

An den beiden Bahnhofs-Haltestellen ist der Umstieg zum Regionalexpress Richtung Leipzig und Chemnitz und zur Regionalbahn Richtung Leipzig und Geithain möglich. Der Stundentakt wird auf dem Abschnitt, den auch die Linie 610 Bad Lausick – Etzoldshain – Grimma bedient, durch diese zu einem 30-Minuten-Takt verdichtet. Auch künftig nicht eingebunden in die Stadtbus-Linie ist der Ortsteil Heinersdorf. Wer hier wohnt, muss die Busse der Linien 277 Bad Lausick – Kitzscher und 278 Bad Lausick – Geithain nutzen.

Bequem zum Arzt, zum Einkauf, zum Zug: Der Stadtbus macht es möglich. Quelle: Jens Paul Taubert

Landkreis: Angebot optimiert

„Nach mehr als einem Jahr hatten sich einige kritische Punkte in der Linienführung herauskristallisiert. Zudem gab es Hinweise von Einwohnern der Stadt zu Änderungen. Die Stadtverwaltung, die Regionalbus Leipzig GmbH und der Landkreis Leipzig haben sich daher darauf geeinigt, mit dem neuen Stadtbus Anpassungen vorzunehmen“, sagt Iris Bode, als Leiterin des Kultusamtes für den Busverkehr zuständig. Wünsche von Einwohnern der Stadt habe man ebenfalls berücksichtigt. „Durch die Fokussierung der Linienführung auf Strecken mit hohem Fahrgast-Potenzial und unter Berücksichtigung besserer Umstiegsmöglichkeiten vom und zum Zug erfolgt eine Optimierung des Angebotes.“

Bad Lausick ist die einzige Kleinstadt im Landkreis Leipzig, in der ein Stadtbus ähnlich dem in den Mittelzentren verkehrt. Er ist als Teil des Modells „Muldental in Fahrt“ gedacht. Der Landkreis schießt jährlich rund 300 000 Euro zu, die Stadt Bad Lausick 40 000 Euro. Das Projekt ist erst einmal auf drei Jahre veranschlagt.

https://www.regionalbusleipzig.de/stadtverkehr-bad-lausick

Von Ekkehard Schulreich