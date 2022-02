Bad Lausicker Wege zu Erzieher-Beruf oder Dach-Abitur

Bad Lausick

In einer Kindereinrichtung arbeiten, mit alten Menschen, mit Behinderten – oder doch noch etwas Soziales studieren: All diese Perspektiven stehen Lea Finke offen. Die Ausbildung zur Sozialassistentin, die sie in Bad Lausick im Sommer abschließt, ist der 18-Jährigen Basis dafür. Maria Panov (23) ist bereits einen Schritt weiter. In wenigen Monaten wird sie als Erzieherin in einem Kindergarten ihre erste Arbeitsstelle haben. Was beide verbindet, ist ihre Ausbildungsstätte, die Evangelische Schule für Sozialwesen „Luise Höpfner“. Im nächsten Schuljahr sollen hier erneut zwei Erzieher-Klassen öffnen und zwei für Sozialassistenten. Für Letztere gibt es noch Kapazitäten.

Sozialassistent als Beruf und Sprungbrett

„Dass ich Erzieherin werden würde, war für mich klar. Viele aus meiner Familie sind in diesem Beruf“, sagt Lea Finke. Sie hat sächsische Wurzeln, wuchs in Niedersachsen nahe der holländischen Grenze auf, lernt jetzt aber in Bad Lausick – an jener Einrichtung, die bereits ihre Mutter und eine Tante absolvierten. Zwei Jahre dauert die Ausbildung zum Sozialassistenten für Realschüler; mit Abitur halbiert sich die Zeit. Wer Erzieher werden möchte, schließt drei Jahre im selben Haus an – oder sammelt zwischendurch berufliche Erfahrungen in der Alten- oder Behindertenhilfe. Inzwischen kann man mit dem Abschluss auch in Kindertagesstätten des Freistaates als Assistenzkraft arbeiten. Lea Finke nimmt diese Auszeit nicht. Sie steuert ihr Ziel Erzieherin direkt an, hält sich danach aber die Option offen, das Fachabitur für ein Studium zu nutzen.

Blick in das Foyer der Schule, das üblicherweise für Veranstaltungen genutzt wird. Doch Corona bremst zurzeit viele Aktivitäten. Quelle: Jens Paul Taubert

Pluspunkt familiäre Atmosphäre

Ein Weg, für den sich Philipp Schirmer aus Großzössen ebenso entschieden hat: erst Sozialassistent, dann Erzieher. „Es ist hier sehr familiär. Die Lehrer gehen auf uns ein, es gibt viele Gruppenarbeiten“, sagt der 18-Jährige. Maria Panov, gebürtig aus dem russischen Nowosibirsk, längst zu Hause im Erzgebirge, wurde durch eine Mitschülerin auf die Bad Lausicker Bildungsstätte, zu der ein Internat gehört, aufmerksam. Auch sie absolvierte beide Gänge, freut sich auf den staatlich anerkannten pädagogischen Abschluss. Sorgen, einen Job zu finden, muss sie sich nicht machen. Erzieherinnen stünden eher vor der gegenteiligen schweren Frage, weiß Schulleiterin Anke Pludra aus Gesprächen: „Ich habe fünf Angebote. Für welches entscheide ich mich?“

Noch Kapazitäten für das neue Schuljahr

Bereits seit den fünfziger Jahren ist die Erzieher-Ausbildung in Bad Lausick etabliert, reicht längst über Sachsen und die Evangelisch-Lutherischen Kirche hinaus. „Aber es ist spürbar, dass es seit zwei Jahren kaum Berufsmessen gibt, dass wir unsere Tage der offenen Tür nicht durchführen können“, sagt Pludra. „Wir würden gern wieder zwei Klassen für Sozialassistenten aufmachen, doch dafür brauchen wir noch ein paar Bewerber.“ Zueinander zu kommen, sei aber schwierig. Individuelle Beratung sei jederzeit möglich, „und vielleicht machen wir im Mai wenigstens wieder einen Tag des offenen Gartens“.

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leitbild wird aufgefrischt

Bis zum Frühsommer wollen Lehrende und Lernende gemeinsam das Konzept und das Leitbild der Schule aktualisieren. „Wir haben allerhand junge, neue Kolleginnen und Kollegen. Da wird es Zeit für ein kleines Update“, sagt Pludra. Begleitet werde das durch Supervision und durch den Blick von außen – von Absolventen, die inzwischen in den verschiedenen Bereichen im Beruf stehen, und von den Einrichtungen, die unter anderem für Praktika langjährige Partner der Evangelischen Schule für Sozialwesen sind.

Von Ekkehard Schulreich