Bad Lausicker Wehren helfen dem Bauhof beim Bäumefällen

Bad Lausick

Feuerwehr-Übung mit Mehrwert: Die Ausbildung an der Kettensäge haben die Bad Lausicker Feuerwehren an den Wanderweg verlegt, der die Kurstadt mit dem Ortsteil Glasten verbindet. Die Ehrenamtlichen fällten 50 Bäume, die aufgrund der Trockenheit der vergangenen Sommer abgestorben waren, und arbeiteten das Holz auf. Der Einsatz konzentrierte sich auf den Bereich einer Weidefläche. „Die Fällung war notwendig zur Gefahrenabwehr. Jetzt können die Kühe auch wieder sorgenfrei grasen“, sagte Stadtwehrleiter Tim Barczynski.

Im Herbst folgt der nächste Einsatz

29 Kameraden und Kameradinnen beteiligten sich an diesem praktischen Lehrgang. Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) hatte die Wehren um Unterstützung gebeten. Die Hilfe will die Kommune im Herbst erneut in Anspruch nehmen. Dann geht es um tote Bäume unmittelbar im Bereich des Wanderweges, die beseitigt werden müssen. „Auch hier leisten wir personelle Unterstützung für den Bauhof, da seine Mitarbeiter das aufgrund der vielen trockenen Bäume nur schwer allein schaffen können“, so Barczynski weiter.

Von es