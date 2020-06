Bad Lausicker Wohnstätten-Neubau für psychisch Kranke wird teurer

Bad Lausick

Nicht Corona ist Schuld, dass mit dem Neubau der Wohnstätte für chronisch psychisch Kranke in Bad Lausick noch nicht begonnen wurde: Es liegt am komplizierten Genehmigungsverfahren - und an der Finanzierung. Zwar bekam die AWO Sachsen-West im Dezember 2018 eine Fördermittel-Zusage über 1,85 Millionen Euro, doch reicht diese Summe aufgrund gestiegener Baupreise nicht aus. Der Träger, der die Einrichtung an der Erich-Weinert-Straße seit den 90er-Jahren betreibt, hofft bald auf einen beantragten Nachschlag.

Blick auf den geplanten Neubau. Quelle: Grün: Architekten

Verfahren läuft seit sieben Jahren

„Seit sieben Jahren befinden wir uns in einem zähen Beantragungsverfahren“, sagt Kathy Heiden, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Das derzeit genutzte Gebäude, vor 90 Jahren errichtet und von 33 Menschen bewohnt (plus Außenwohngruppe), genüge nicht mehr den Anforderungen. Es fehle an Barrierefreiheit, die Haustechnik sei verschlissen. „Außerdem laufen Fristen für Interimslösungen ab, die durch Behörden aufgrund des bevorstehenden Neubaus bewilligt wurden.“

Bis zu drei Maßregelvollzugs-Patienten sollen einziehen

Der Neubau werde, so Heiden, „eine Umgebung schaffen, die Stabilität und Sicherheit vermittelt und die die individuelle Förderung unserer Bewohner verbessert“. Künftig gebe es Einzelzimmer mit individuellen Sanitärbereichen, in sich geschlossene Wohnbereiche mit eigenem Zugang, große Therapieräume. Gemeinsam mit dem Büro Grün:Architekten aus Leipzig habe man Pläne erarbeitet und mit dem sächsischen Sozialministerium abgestimmt. „Ein starkes Augenmerk wurde auch auf die Integration von ehemaligen Maßregelvollzugs-Patienten aus den forensischen Einrichtungen des Freistaates gelegt, von denen bis zu drei bevorzugt aufgenommen werden können“, so die Sprecherin.

Baupreise von 1994 zugrunde gelegt

Die dem Förderbescheid zugrunde liegende baufachliche Stellungnahme des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement habe Notwendigkeit aller beantragten Maßnahmen bestätigt, jedoch den Baupreisindex von 1994 angesetzt. „Selbst unter positivster Betrachtung müssen wir von einer nicht refinanzierbaren Unterdeckung ausgehen. Die gefährdet die gesamte weitere Entwicklung und den Fortbestand der Bad Lausicker Einrichtung“, sagt Kathy Heiden. Man hoffe deshalb „auf einen zeitnahen Erhalt eines Zuwendungsbescheides mit einer höheren Fördersumme, um schnellstmöglich mit den Ausschreibungen der Bauleistungen beginnen zu können. Wir wünschen uns eine rege Beteiligung regionaler Fachfirmen.“

„Neubau ist unabdingbar“

Baufreiheit war auf dem von Bäumen bestandenen Areal schon vor mehr als zwei Jahren geschaffen worden - „inklusive Ersatzpflanzungen“. Wichtige Investitionen wie eine Erweiterung der Schwestern-Rufanlage wurden zurückgestellt. „Durch die lange Verzögerung kommt es zu einer Verschlechterung der Bedingungen für die Bewohner, aber auch der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter“, sagt Heiden, nennt überhitzte Zimmer ohne Belüftungsmöglichkeit, nur eingeschränkt nutzbare Arbeitsräume, nicht nutzbare Umkleideräume: „Um an dem erfolgreichen Konzept festhalten zu können, es auszubauen und zu spezialisieren ist der Neubau unabdingbar.“

